Οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ δεν έκρυβε μόνο μηνύματα για όσα είπε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τις επιδιώξεις της Άγκυρας για τη Μεσόγειο.

Αρχικά έφερε ως παράδειγμα όσα συμβαίνουν στην Λιβύη τονίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σχέσεις που υπάρχουν με την Αίγυπτο. «Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και οι κοινές ασκήσεις των ναυτικών δυνάμεών μας στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια διακοπής είναι συγκεκριμένοι δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε αυτούς τους τομείς συνεργασίας» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέχεια επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας για συνεκμετάλλευση των πόρων της Μεσογείου: «Η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία όσον αφορά τα δικαιώματα ή την κυριαρχία οποιουδήποτε. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα λάβουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους (καζάν-καζάν). Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι μια δύναμη λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης».

Επιμένει ο Ερντογάν για την Κύπρο

Την ίδια ώρα ο τούρκος πρόεδρος δεν άλλαξε στάση για το Κυπριακό. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει στη λύση δύο κρατών. «Η στάση και η πολιτική μας όσον αφορά την Κύπρο είναι σαφής. Το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας επαναφέρει στις συζητήσεις για την ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Το έχουμε ήδη δηλώσει σαφώς στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλάβαμε τη θέση μας εκεί και την δηλώσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε ότι αυτή η στάση θα αλλάξει. Θέλουμε οι εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να είναι ευοίωνες. Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα κάνει τη σωστή και πιο κατάλληλη επιλογή. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυητής, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τους Τουρκοκυπρίους αδελφούς και αδελφές μας».