Το ξεπάγωμα των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο αίτημα της Άγκυρας για τα F-16 και τα F-35. Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει «εξασφαλισμένα όσα για την Τουρκία είναι ζητούμενα».

«Αυτά που ζητά η Τουρκία, και στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε πολύ συγκεκριμένους όρους, που δεν είναι ένας απλός όρος, αύριο το πρωί να πάρεις ένα τηλέφωνο – είναι ένας πολύ συγκεκριμένος όρος, η Ελλάδα τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει.

Η Ελλάδα το 2019 είχε ζητούμενα τα F-16 και τα F-35 και η Τουρκία τα είχε δεδομένα, σήμερα η Ελλάδα τα έχει εξασφαλίσει και για την Τουρκία είναι ζητούμενα», είπε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο του Σκάι.