Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε γραπτή του δήλωση αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο τούρκος πρόεδρος επεσήμανε πως οι δύο ηγέτες μοιράζονται το ίδιο όραμα για την παγκόσμια ειρήνη.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα».

Η δήλωσή του Ερντογάν

«Ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του μας υποδέχτηκαν θερμά στον Λευκό Οίκο. Φεύγουμε από την Ουάσινγκτον ικανοποιημένοι. Ηταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορούσε να αμαυρωθεί από τις “λάσπες”. Πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας με τον κ. πρόεδρο σε μια φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν, όπως είναι γνωστό.

Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και αυτό συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούσαμε πάντα, και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε, σαφή, ξεκάθαρη και βασισμένη σε αρχές γλώσσα όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι ένας πολιτικός που απολαμβάνει να μιλάει ανοιχτά και εκφράζει τις απόψεις του χωρίς δισταγμό. Προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό.

Η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Τόσο ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών όσο και οι δυνατότητες των δύο χωρών μας είναι εμφανείς. Εχουμε έναν διμερή εμπορικό στόχο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ως ηγέτες, διαθέτουμε την πολιτική βούληση να τον εφαρμόσουμε. Κατά τη συνάντησή μας, συζητήσαμε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και το συριακό ζήτημα. Υποστηρίζω επίσης το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη. Στο δείπνο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα από όλες τις οπτικές γωνίες. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου υπουργοί συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα.»