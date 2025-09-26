Η συνάντηση που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έσπασε τον πάγο ανάμεσα στις δύο χώρες. Μπορεί να μην έφερε άμεσες ανακοινώσεις, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι αυτές θα υπάρξουν το προσεχές διάστημα.

Αυτό προανήγγειλε άλλωστε και ο αμερικανός πρόεδρος. Λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έγιναν γνωστές. Από την άλλη, η ατζέντα των συνομιλιών είναι γνωστή σε μεγάλο βαθμό.

Άλλωστε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήγε στη συνάντηση έχοντας έναν φάκελο γεμάτο προτάσεις. Η παρουσία σχεδόν ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου στην αποστολή της Άγκυρας καταδεικνύει τη σημασία που έδωσε ο Ερντογάν σε αυτή τη συνάντηση.

Η απαίτηση του Τραμπ

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκαναν οι δύο πρόεδροι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τον τόνο σχετικά με το τι θέλει να κάνει η Τουρκία. Ο Τραμπ άσκησε πίεση στην Άγκυρα ζητώντας από εκείνη να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

«Πιστεύω ότι θα το σταματήσει, ναι. Ξέρεις γιατί; Επειδή μπορεί να το αγοράσει από πολλούς άλλους», είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Αξίζει να τονίσουμε ότι την Τρίτη υπογράφηκε μεγάλη συμφωνία ανάμεσα σε τουρκικές εταιρείες για την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Αυτό είναι σημαντικό, καθώς θα βοηθήσει την Τουρκία να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές φυσικού αερίου της.

Τα F-35, τα Patriot και το ξεκάθαρο μήνυμα του Τραμπ στον Ερντογάν

Φυσικά, στην ατζέντα της συζήτησης υπήρξε το θέμα των F-35, αλλά και των Patriot. Υπενθυμίζουμε ότι η αγορά τους έχει μπει στο ψυγείο από το 2019. Τότε, οι ΗΠΑ απέβαλλαν από το πρόγραμμα παραγωγής των μαχητικών την Τουρκία μετά την αγορά ρωσικών αμυντικών συστημάτων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του ότι οι δύο πλευρές μπορούν εύκολα να φτάσουν σε συμφωνία. «Μπορούμε εύκολα να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για μας πρώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

BREAKING: Trump: We can easily do a deal on F-35’s with Türkiye, but Erdogan going to do something for us first. pic.twitter.com/pycqRVIUdL — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Πριν από την συνάντηση δημοσιεύματα ήθελαν τον Ερντογάν να έχει έτοιμη πρόταση για την παραγωγή εξαρτημάτων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φυσικά, θεωρείται δεδομένο ότι η πλευρά των ΗΠΑ δεν θα επιτρέψει η Τουρκία να έχει ταυτόχρονα τους S400 και οποιοδήποτε αμερικανικό οπλικό σύστημα.

Αναλυτές θεωρούν ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ερντογάν να απαλλαγεί από τους S400 και μένει να δούμε εάν αυτό θα συμβεί.

Το σχόλιο του αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός εκπρόσωπος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, έκανε δηλώσεις στον εκπρόσωπο του CNN Turk για τη συνάντηση.

Αναφερόμενος στα κρίσιμα θέματα της συνάντησης, ο Μπάρακ είπε: «Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα και ολόκληρος ο κόσμος προσπαθεί να βρει τη λύση. Είναι ζωτικής σημασίας να συναντηθούν τα μέρη σε τέτοιες στιγμές. Είμαστε περήφανοι για όλα τα μέρη που συμμετείχαν εδώ».

Σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με τα F-35 ο πρέσβης των ΗΠΑ σχολίασε: «Θα αφήσω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση σε άλλους, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχετε άδικο. Θα ακούσετε από αυτή τη συνάντηση πολύ σύντομα».

Οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική ηγεσία

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναχώρησε από τις ΗΠΑ για να επιστρέψει στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν έκανε κάποια δήλωση, ωστόσο υπήρξαν τοποθετήσεις από άλλους αξιωματούχους, όπως ο Χακάν Φιντάν.

Η συνάντηση μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ ήταν «αρκετά παραγωγική και επιτυχημένη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο Φιντάν πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και σύμφωνα με τα αντίστοιχα συμφέροντά μας».

Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Μπουρχανετίν Ντουράν. Ο επικεφαλής επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου έκανε τον απολογισμό της παρουσίας του Ερντογάν στις ΗΠΑ. Για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι υπήρξε πρόοδος σε ορισμένα θέματα.

«Η ιστορική συνάντηση που πραγματοποίησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ στο Λευκό Οίκο διεξήχθη σε μια πολύ εγκάρδια ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν πολλά θέματα, από την αμυντική βιομηχανία έως το εμπόριο, από την ενέργεια έως τα περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα, και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε ορισμένα θέματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.