Mε την απεργία πείνας να συνεχίζεται από τον Πάνο Ρούτσι, ο Αρειος Πάγος απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση με εκταφές για έρευνα για ξυλόλιο. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου δήλωσε, ότι οι έρευνες αυτές έχουν γίνει και τα σχετικά αιτήματα έχουν απορριφθεί από ανακριτή και δικαστικά συμβούλια και πρόσθεσε ότι πλέον «η δίκη είναι μονόδρομος».

Όμως, όπως μαθαίνω ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει εκταφή θυμάτων για ταυτοποίηση της σορού, όχι για το ξυλόλιο. Κάτι που όπως πληροφορούμαι θα αποφασιστεί σύντομα. Μια τέτοια εκδοχή δεν ξαναανοίγει την ανάκριση, καθώς αν βρεθεί ότι υπάρχουν λάθη στις σορούς θα ελεγχούν οι ιατροδικαστές και πάντως θέματα που δεν σχετίζονται με το ίδιο το τραγικό δυστύχημα. Ίσως έτσι εκτονωθεί και η ένταση που βράζει στην πλατεία Συντάγματος.

***

Η αυτοπεποίθηση των υπερσυντηρητικών

Άμεση ήταν η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη στην ομιλία του Τραμπ. Βέβαια, εντύπωση έκανε ότι δεν ασχολήθηκε, όπως σχεδόν όλοι οι ομόλογοί του με το παραλήρημα για τις αιτίες του αυτισμού, τα παυσίπονα και τα εμβόλια, αλλά με την αναφορά του Τραμπ στον αριθμό των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές και την προφητεία του ότι όλη η Ευρώπη θα πάει κατά διαβόλου λόγω «ανοιχτών συνόρων».

Κάποιοι είπαν ότι ασχολήθηκε με λάθος ομιλία, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι ο Άδωνις πάνω από την υγεία του ελληνικού λαού βάζει τις «αξίες» και τα «ιδανικά» της υπερ- συντηρητικής δεξιάς που ήταν καταπιεσμένη τόσα χρόνια και τώρα με τον Τραμπ ξαναβρίσκει την αυτοπεποίθησή της.

***

Τα νεύρα του πρωθυπουργικού επιτελείου…

Εκνευρισμός επικρατεί (ως συνήθως) στο πρωθυπουργικό περιβάλλον μετά το φιάσκο της (μη) συνάντησης με τον Ερντογάν. Επισήμως δηλώνεται ότι φταίει η τουρκική πλευρά αλλά κατ’ ιδίαν κάποιοι αναρωτιούνται μήπως η προετοιμασία ήταν ελλιπής και η πανηγυρική μονομερής ανακοίνωση της συνάντησης βιαστική.

Ο Μητσοτάκης είχε επενδύσει στην συνάντηση για την τόνωση της ηγετικής του εικόνας στο εσωτερικό και η οριστική ματαίωσή της έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα, την ώρα που ο Ερντογάν πραγματοποιεί επαφές υψηλότατου επιπέδου και δεν φαίνεται ούτε «απομονωμένος» ούτε να δίνει και πολύ μεγάλη σημασία στην συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

***

..και η πρόωρη ανακοίνωση που έφερε τη ματαίωση

Εξού και η πρώτη αντίδραση της ελληνικής διπλωματικής αποστολής όταν ενημερώθηκε από τους Τούρκους για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν ήταν ότι «όποιος έχει βρεθεί σε Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών γνωρίζει πόσο ρευστά είναι τα προγράμματα, οι αλλαγές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της… ημερήσιας διάταξης».

Η θέση αυτή, βέβαια, μεταλλάχθηκε όταν «έσκασε» η διαρροή στην τουρκική Μιλιέτ περί διπλωματικού unfair της Αθήνας με την πρόωρη (σύμφωνα πάντα με την Άγκυρα) ανακοίνωση του ραντεβού κορυφής. Τα υπόλοιπα είναι λίγο- πολύ γνωστά, με την ανώτατη διπλωματική πηγή να ματαιώνει και… επισήμως κάτι που, βεβαίως, ήταν ήδη ματαιωμένο.

Αυτό πάντως που δεν καταλάβαιναν στο πρωθυπουργικό επιτελείο ήταν η έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης: «Μας κατηγορούν όταν συναντάμε τον Ερντογάν, μας κατηγορούν και όταν δεν τον συναντάμε», μονολογούσε ένας εκ των πολύ στενών συνεργατών του πρωθυπουργού. Περίμενε κάτι διαφορετικό;

***

Η δίκη των «ιδιωτών»

Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ (ανάμεσά τους το BBC) για τις υποκλοπές με αφορμή την δίκη των τεσσάρων «ιδιωτών».

Σε ερώτησή μου γιατί συνέβη αυτό, φίλος νομικός μού εξηγούσε ότι η κατηγορία για το πλημμέλημα της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής τρίτων από «ιδιώτες» εκ των οποίων δύο είναι ξένοι υπήκοοι με δεσμούς με ξένες μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι παρακολουθούσαν, ταυτόχρονα με την ΕΥΠ, μεταξύ άλλων τον νυν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον νυν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον τότε αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον τότε γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Άμυνας και τον τότε Οικονομικό Εισαγγελέα είναι φυσικό να προκαλεί το ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει ούτε ιστορικό προηγούμενο, ούτε άλλη χώρα στον κόσμο στην οποία κρίθηκε ότι τέτοιες παρακολουθήσεις δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με την εθνική ασφάλεια αλλά ήταν απλώς κουτσομπολιό.

***

Οκτώβριο ξεκινά η ανάκριση για Καραμανλή

Μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει, όπως μαθαίνω, το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, που έχει παραπεμφθεί με τις διατάξεις του Ειδικού Δικαστηρίου, αλλά για πλημμέλημα. Οι ανώτατοι δικαστές που κληρώθηκαν θα συνεδριάσουν για να οριστεί ο ανακριτής.

Πάντως, πληροφορούμαι ότι η ανάκριση θα κρατήσει καιρό και το Δικαστικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται με την κατηγορία της Βουλής (κυβέρνησης). Μπορεί να διαπιστώσει και κακούργημα…

***

Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ένταση, στον βαθμό που αναμενόταν, άρχισε ο κύκλος των καταθέσεων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την εξεταστική.

Ο πρώτος μάρτυρας, Γιάννης Καββαδάς, ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέφυγε να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής, δηλώνοντας συχνά άγνοια ή αναρμόδιος. Από την άλλη όμως, ο Νίκος Σαλάτας, ο τέως πρόεδρος του Οργανισμού ήταν πιο αποκαλυπτικός εμπλέκοντας τον Γιώργο Μυλωνάκη στην καρατόμηση του. Στην υπόθεση αυτή, αν ισχύουν όσα ακούγονται, φαίνεται ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις ο Μυλωνάκης είναι από κάτω.

***

Ο Κασσελάκης και ο Ρούτσι

Με τον χαμό στο Σύνταγμα βρήκε και ο Στέφανος Κασσελάκης την ευκαιρία να ξανακερδίσει κομμάτι από τα περασμένα μεγαλεία στην δημοσιότητα. Κάθε βράδυ φεύγει από το σπίτι του στο Κολωνάκι και πηγαίνει με τα πόδια στο Σύνταγμα, εκεί που κάνει απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι.

Μου μετέφεραν ότι πέραν της συμπαράστασης στον απεργό πείνας αξιοποίησε την ευκαιρία για να επιτεθεί στο ΠαΣοΚ με αφορμή την προτροπή της Άννας Διαμαντοπούλου στους συντρόφους της «μην γίνουμε Καρυστιανού ή Ζωή», την οποία θεώρησε προσβλητική και ντροπιαστική. Με δεδομένο ότι η Καρυστιανού δεν αναζητεί συνήγορο υπέρασπισης, θα μπορούσε κάποιος κακεντρεχής να παρερμηνεύσει τα αγνά αισθήματα του Στέφανου και να τα αντιμετωπίσει ως φλερτ προς μια κατάσταση που δυνητικά θα τον έβγαζε από την αφάνεια. Αν υποθέσουμε ότι ο Στέφανος έχασε τη λάμψη του.

***

Τυχαίες συναντήσεις