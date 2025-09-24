Δημοσιεύματα της εφημερίδας της Τουρκίας Millyet αναφορικά με την αναβολή της συνάντησης Ερντογάν – Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ επιρρίπτουν τις ευθύνες στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας οι τουρκική πλευρά ακύρωσε τη συνάντηση επειδή αυτή διέρρευσε με υπαιτιότητας της ελληνικής πλευράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Milliyet, η ελληνική πλευρά έσπευσε να ανακοινώσει τη συνάντηση πρόωρα και όχι από κοινού όπως είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Το αίτημα για τη συνάντηση Ερντογάν–Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα.

«Ο Ακίφ Τσαγκάταϊ Κιλίτς, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. Λόγω του πολυάσχολου προγράμματος του Προέδρου Ερντογάν, συμφωνήθηκε να εκδοθεί δήλωση μετά από μια τέτοια συνάντηση. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση παραβιάζοντας τη συμφωνία αυτή. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας», σημειώνει η Milliyet.

Η ελληνική πλευρά

Ανώτατη κυβερνητική πηγή στην οποία αναφέρεται το ertnews.gr σχολιάζοντας τις τουρκικές αναφορές ότι «η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ακυρώθηκε, καθώς η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και ανακοίνωσε τη συνάντηση» εξήγησε την κατάσταση ως εξής:

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Από εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή.

Millyet: Τουρκοφοβική η Ελλάδα

Στη ματαίωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ αναφέρθηκε και ο φιλοκυβερνητικός αρθρογράφος της Μιλιέτ, Οζάι Σεντίρ, κάνοντας λόγο για «τουρκοφοβία» εκ μέρους της Αθήνας, κατηγορώντας την ότι ορίζει τη διπλωματία της αποκλειστικά μέσα από την Άγκυρα.

Ο Σεντίρ, αναφερόμενος στα ελληνικά σχόλια, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Όταν η «ασθένεια Τουρκία» υποτροπιάζει και τόνισε πως η Αθήνα παραμένει δέσμια μιας παθολογικής σχέσης με την Άγκυρα.

Η κατά την Τουρκία, Ελληνική εμμονή

Ο αρθρογράφος παρέθεσε μάλιστα και την τοποθέτηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να δείξει ότι ακόμη και κορυφαίοι Έλληνες πολιτικοί μιλούν για «εθνική εμμονή» με την Τουρκία: «Έχουμε μια εμμονή όπου η αντίληψη για το ρόλο της Τουρκίας διαμορφώνεται από ένα αίσθημα απειλής και φόβου. Η εμμονή μας να βλέπουμε την Τουρκία μόνο ως απειλή έχει επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο τη διεθνή θέση της χώρας, αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών».

Η σύγκριση με το 2022

Ο Σεντίρ υπενθύμισε ότι όταν ο Μητσοτάκης το 2022 μίλησε στο Κογκρέσο και έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο, ούτε ο τουρκικός τύπος ούτε η κοινή γνώμη στην Τουρκία αντέδρασαν υστερικά. Κατά τον ίδιο, η Αθήνα όμως δεν μπορεί να αποδεχθεί το αυτονόητο: ότι ο Ερντογάν έχει πλέον ανοιχτά και απευθείας διαύλους με την Ουάσιγκτον.

«Τα λάθη της ελληνικής διπλωματίας»

Στην ανάλυσή του κατηγόρησε την ελληνική πολιτική ηγεσία ότι πρόσφερε υπερβολικά ανταλλάγματα στις ΗΠΑ τότε, μετατρέποντας τη χώρα σε «προκεχωρημένο φυλάκιο». Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον πήρε ήδη ό,τι ήθελε από την Αθήνα και πλέον στρέφεται ξανά στην Άγκυρα για τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα.

«Η ελληνική εμμονή»

Ο Σεντίρ είπε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει την εμμονή να βλέπει τις διεθνείς σχέσεις μόνο μέσα από τον φακό της Τουρκίας: «…από τη Γαλλία έως την Ιταλία, η Αθήνα ανησυχεί για κάθε κίνηση τρίτης χώρας προς την Άγκυρα, ακόμη και για τις εμπορικές συμφωνίες. Όπως σημείωσε: «διπλωματία και ζωή δεν μπορούν να μετριούνται αποκλειστικά μέσα από την Τουρκία».

Αντιδρά η Ελληνοαερικανική κοινότητα

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις ΗΠΑ, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο.

Σε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου, Νικ Λαρυγγάκης, καλεί τον Πρόεδρο Τραμπ να θέσει την Τουρκία προ των ευθυνών της για την προβληματική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και για ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Επιπλέον προτρέπει τον Πρόεδρο Τραμπ να απορρίψει οποιεσδήποτε νέες πωλήσεις όπλων προς την Τουρκία που περιλαμβάνουν τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και F-35.