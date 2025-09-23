Πυρά από όλους τους αρμόδιους φορείς δέχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνηση του για τις ανακοινώσεις σχετικά με την σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης και της χορήγησης εμβολίων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά. με επίσημες ανακοινώσεις τους τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), διαψεύδουν ότι υπάρχει κάποια αιτιακή σχέση ανάμεσα στην παρακεταμόλη, τα εμβόλια και τον αυτισμό.

Ξεκάθαρες τοποθετήσεις

Πιο συγκεκριμένα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σε ανακοίνωση του ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο που να κάνει αναγκαίες αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης, γνωστής ως Tylenol στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει καμία σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού», ανέφερε ο EMA σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η παρακεταμόλη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όταν χρειάζεται, αν και στη χαμηλότερη δόση και συχνότητα.

«Τα στοιχεία παραμένουν ασυνεπή», ανέφερε και ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Τάρικ Γιασάρεβιτς, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και του αυτισμού. Όπως ξεκαθάρισε υπήρξαν κάποιες -απροσδιόριστες- μελέτες που αφήνουν να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχει μια πιθανή σύνδεση, αλλά όπως υπογράμμισε αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από μεταγενέστερη έρευνα. «Αυτή η έλλειψη αναπαραγωγιμότητας (σ.σ. των αποτελεσμάτων των ερευνών) απαιτεί πραγματικά προσοχή στην εξαγωγή αυθαίρετων συμπερασμάτων», είπε.

Ο Βίκτορ Άλκβιστ, επικεφαλής συγγραφέας της μεγαλύτερης επιστημονικής μελέτης σχετικά με την πιθανή σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «φαίνεται να έχει παρερμηνεύσει τα διαθέσιμα στοιχεία».

«Δεν προκύπτει ότι η παρακεταμόλη κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να προκαλέσει αυτισμό», δήλωσε ο Άλκβιστ, αναφερόμενος στη μελέτη που συνυπέγραψε και η οποία βασίστηκε σε δείγμα 2,5 εκατομμυρίων εγκυμοσυνών στη Σουηδία.

Ιατρικές συμβουλές από τον πρόεδρο

Σε μια εξαιρετικά περίεργη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έδωσε ιατρικές συμβουλές σε έγκυες γυναίκες και γονείς μικρών παιδιών, αναφέροντας επανειλημμένα να μην χρησιμοποιούν ή να χορηγούν το παυσίπονο και επιμένοντας να μην κάνουν τα κοινά εμβόλια μαζί ή τόσο νωρίς στη ζωή ενός παιδιού.

Η συμβουλή του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με εκείνη των ιατρικών εταιρειών, οι οποίες έχουν επικαλεστεί δεδομένα από πολυάριθμες μελέτες που δείχνουν ότι η ακεταμινοφαίνη, το δραστικό συστατικό του Tylenol, είναι ασφαλές για τις έγκυες. Κληθείς να επεξηγήσει περαιτέρω τις δηλώσεις του Τραμπ, ο Γιασάρεβιτς είπε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό και επιβεβαίωσε τις σωτήριες ιδιότητές τους. «Αυτό είναι κάτι που η επιστήμη έχει αποδείξει και αυτά τα πράγματα δεν πρέπει πραγματικά να αμφισβητούνται», πρόσθεσε.