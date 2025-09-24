Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί, όταν θαλαμηγός προσέκρουσε στη βραχονησίδα Πάτροκλος, ανοιχτά του Σουνίου.

Στο σημείο έχει σπεύσει ήδη ρυμουλκό προκειμένου να συνδράμει το σκάφος, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πρόσκρουσης.

Οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν την επιχείρηση, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Το σημειό στον χάρτη

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη βραχονησίδα το φθινόπωρο του 1996 προσέκρουσε το Ε/Γ-Ο/Γ «Πήγασος», με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα, του πατέρα του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή και συνθέτη Σταμάτη Γονίδη.