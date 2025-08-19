Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου Κέρκυρας, όταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος αλλοδαπός, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο jet ski. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Ο χειριστής του jet ski ήταν ένας 61χρονος Έλληνας υπήκοος. Επιπλέον, οι χειριστές τόσο του jet ski, όσο και του φουσκωτού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας, για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ