Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για τη διάσωση τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση του σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι τέσσερις διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη, καλά στην υγεία τους.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.