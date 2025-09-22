Σε σταθερά δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Μαρινέλλα, η οποία περίπου πριν από έναν χρόνο έπαθε εγκεφαλικό πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου.

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με συγκινητικά λόγια για τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια και ευχήθηκε, έστω και την ύστατη στιγμή, να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να ενωθεί ξανά με τους φίλους και συνεργάτες της.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στην εκπομπή «Πρωινό» ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι θα ήταν καλύτερο η Μαρινέλλα να είχε «φύγει» πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου, όπως θα της άξιζε πραγματικά.

«Πρόσφατα βγήκε ξανά μια περίεργη είδηση, δεν ισχύει. Είναι στην κατάσταση που είναι εδώ και καιρό, δύσκολη αλλά σταθερή κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω στο Ηρώδειο αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος πέρασε.

Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να την αποχαιρετίσουμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά. Να μας δει και να τη δούμε όπως γνωριζόμαστε χρόνια.

«Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει»

Ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στο περιστατικό που έγινε πριν από ένα χρόνο στο Ηρώδειο.

«Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν “έφυγε” εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει» ανέφερε.

«Εύχομαι έστω και την τελευταία στιγμή να επανέλθει, να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να βρεθούμε δίπλα της και να είμαστε μια αγκαλιά. Να δω ανοιχτά τα μάτια της και να της πω ότι την αγαπώ», κατέληξε ο αγαπητός τραγουδιστής.

