Διαβάστε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Ειδικές αποστολές στη Νέα Υόρκη – Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και τα κρίσιμα ραντεβού 4 υπουργών.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν μονοπωλεί το ενδιαφέρον των συναντήσεων του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι υπουργοί που θα βρίσκονται το ίδιο διάστημα στη Νέα Υόρκη έχουν αναλάβει τις δικές τους ειδικές αποστολές στο επίσημο και στο ανεπίσημο πρόγραμμα τους.

Κλασική διπλωματία, διπλωματία της ενέργειας, των επενδύσεων, της καινοτομίας, αλλά και της ασφάλειας της θάλασσας, όλα παίζουν σε ένα σκηνικό που στήνεται ακριβώς για να μπαίνουν στην άκρη τα πρωτόκολλα προκειμένου να διευκολύνονται οι κάθε είδους διαπραγματεύσεις και συμφωνίες.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Χωρίς χαμόγελα – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ο κύκλος της ΔΕΘ έκλεισε για φέτος χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές και εκπλήξεις. Οσες δημοσκοπήσεις ακολούθησαν επιβεβαίωσαν απλώς τη σταθερότητα των συσχετισμών όπως είχαν διαμορφωθεί προτού φύγουμε για διακοπές.

Ετσι ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει από αύριο στη Νέα Υόρκη για τον ΟΗΕ, όπου προαναγγέλλεται και συνάντησή του με τον πρόεδρo Ερντογάν.

Ενα πράγμα είναι βέβαιο. Πως η συνάντηση αυτή δεν θα συνοδεύεται από τα χαμόγελα του πρόσφατου παρελθόντος.

Συνεντεύξεις

Τόμας Φρανκ: «Στην Αμερική όλα πλέον είναι πιθανά»

Ο αμερικανός συγγραφέας μιλάει για το πρόβλημα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, την έννοια του λαϊκισμού, αλλά και την «κοσμοθεωρία» του Ντόναλντ Τραμπ.

Μιριέλ Πενικό: «Στη Γαλλία πάσχει το κοινωνικό μοντέλο»

Η γαλλίδα πρώην υπουργός Εργασίας του Εμανουέλ Μακρόν εξηγεί γιατί η χώρα της πρέπει να αλλάξει ρότα και να «επενδύει στο μέλλον».

Προδημοσίευση: Κ. Π. Καβάφης

Η νέα βιογραφία για τον «άνθρωπο και ποιητή»

Γράφουν στο «Β»: Οι συγγραφείς της έκδοσης Gregory Jusdanis και Peter Jeffreys.

Δημοσκόπηση Metron Analysis για το «Β»

Είναι όλοι οι πολιτικοί ίδιοι;

Επηρεάζει η ψήφος μας το μέλλον μας;

Ποιον εμπιστεύεστε για την καταπολέμηση της διαφθοράς;

Big Apple

Μαθητικές Εφημερίδες

Όταν Το Βήμα «τυπώθηκε» στο ταμπλό του Nasdaq

«Προεδκλογική ΝΔ»

Συνωστισμός

«Γαλάζιες» κόντρες στις γειτονιές της Αθήνας

Παρά τη χρονική απόσταση που – θεωρητικά- μας χωρίζει από τις εκλογές, τα «βαριά» ονόματα του κυβερνώντος κόμματος ετοιμάζονται ήδη για τη μάχη στο Λεκανοπέδιο. Πόσο επηρεάζει τους «γαλάζιους» υποψήφιους η αναμενόμνεη απώλεια των εδρών.

Γονείς σε απόγνωση

«Κλειστόν λόγω…»

Ολοήμερα προβλήματα στα σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ολοήμερων σχολείων. Ο θεσμός φθίνει, καταγγέλλουν στο «Β» γονείς που καλούνται να αντιμετωπίσουν με δικά τους μέσα το πρόβλημα. Σε ποια σχολεία μπαίνει «λουκέτο».

Διαβάστε ακόμη,

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης: «Η κρίση της Μονής Σινά βλάπτειτην ενότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών».

«Η κρίση της Μονής Σινά βλάπτειτην ενότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών». Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος: «Κι ενώ δέχεται ισχυρές πιέσεις από τα δεξιά, ανοίγεται στο Κέντρο…».

«Κι ενώ δέχεται ισχυρές πιέσεις από τα δεξιά, ανοίγεται στο Κέντρο…». Στέφανος Κασιμάτης: «Οι άνθρωποι καλούμε την AI να αναλάβει δικές μας ευθύνες».

Μαζί με το Βήμα,

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το μοναδικό αφιέρωμα «100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» επανακυκλοφορεί, το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 100 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ένας πολυτελής τόμος-αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Η συλλεκτική αυτή έκδοση, που εξαντλήθηκε από την πρώτη κιόλας κυκλοφορία της, επιστρέφει για να τιμήσει ξανά τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης. Σε 304 σελίδες υψηλής αισθητικής, καταγράφεται με σεβασμό και πληρότητα η ιστορική διαδρομή του Ολυμπιακού: οι άνθρωποι, οι στιγμές και τα γεγονότα που δημιούργησαν τον θρύλο.

Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό και ζωντανή αφήγηση, οι αναγνώστες ταξιδεύουν από τα πρώτα βήματα στον Πειραιά μέχρι τις ευρωπαϊκές κορυφές, παρακολουθώντας την πορεία του συλλόγου μέσα από 100 πρόσωπα και ιστορίες. Αθλητές που έγιναν σύμβολα, προπονητές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα και ηγέτες που καθόρισαν το μέλλον του Ολυμπιακού παρουσιάζονται σε μια έκδοση-ύμνο στη δόξα και τις αξίες του συλλόγου.

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής προσφέρει ξανά στο κοινό ένα πολύτιμο ενθύμιο, όχι μόνο για τους φίλους του Ολυμπιακού αλλά για κάθε αναγνώστη που αναγνωρίζει τη δύναμη της πίστης, της αφοσίωσης και του αθλητικού μεγαλείου.

Harper’s Bazaar

Ένα τεύχος αφιερωμένο στην ανεπιτήδευτη κομψότητα και τη διαχρονική πολυτέλεια. Στο εξώφυλλο δεσπόζει η κλασική ομορφιά της Theopisti P., ο «ιδανικός καμβάς» πάνω στον οποίο αναδεικνύονται οι μοναδικές δημιουργίες της Υψηλής Κοσμηματοποιίας κορυφαίων οίκων, καθώς και τα σύνολα που θα πρωταγωνιστήσουν στις βραδινές εμφανίσεις της νέας σεζόν.

Ο αέναος διάλογος της μόδας με τη διαχρονικότητα συνεχίζεται μέσα από αξεσουάρ που μεταμορφώνουν τις business εμφανίσεις, αλλά και κομμάτια που επαναπροσδιορίζουν την καθημερινή γκαρνταρόμπα: πανωφόρια-επένδυση, κασμιρένια τοπ και δερμάτινες μπότες που ξυπνούν τις αισθήσεις και μας προσκαλούν σε νέες στιλιστικές εξερευνήσεις.

Παράλληλα, το Harper’s Bazaar Greece τιμά την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς. Με μια διαδρομή που ενώνει τον Κρέοντα της Επιδαύρου με την Ιοκάστη της Στέγης και τη «Μεγάλη Χίμαιρα», η σπουδαία καλλιτέχνης μιλά για την τέχνη, το τραύμα, τη δύναμη της ευγένειας και το λυτρωτικό φως του θεάτρου.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό είναι ο super star Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak ήταν άκρως εντυπωσιακός, καταιγιστικός, ανεπανάληπτος στο ρόστερ της Εθνικής Ομάδας, η οποία κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο την προηγούμενη Κυριακή στο Ευρωμπάσκετ.

Πρόκειται για έναν πραγματικό super star, ο οποίος αντίθετα με άλλους συναδέλφους του, είναι μετριοπαθής, νηφάλιος και ταπεινός. Ο Giannis, ο παγκόσμιος Γιάννης του ΝΒΑ και της Εθνικής Ελλάδας, που λατρεύει τη χώρα του και συγκινεί με τις δηλώσεις του. Διαβάστε για την εκρηκτική πορεία του Γιάννη προς την κορυφή. The Sky is the Limit για τον Έλληνα μπασκετμπολίστα!

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «100 χρόνια Ολυμπιακός»: €1,75 )