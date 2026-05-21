Την Κυριακή 24 Μαΐου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος της συλλεκτικής έκδοσης «Τάδε Έφη Ξένου», το περιοδικό Harper’s Bazaar και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Τάδε Έφη Ξένου – 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί Τόμος Α’ (1999- 2007)

Μια ξεχωριστή καταγραφή της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας μέσα από το αιχμηρό και διεισδυτικό σκίτσο της Έφη Ξένου. Η έκδοση συγκεντρώνει χαρακτηριστικά σκίτσα μιας περιόδου γεμάτης πολιτικές εξελίξεις και ιστορικές στιγμές, από την εποχή του εκσυγχρονισμού και την ευφορία των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι τα πρώτα σημάδια μιας νέας εποχής αβεβαιότητας.

Με χιούμορ, πολιτική παρατήρηση και σατιρική ματιά, τα σκίτσα αποτυπώνουν πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας. Μέσα από τις σελίδες του τόμου ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, όπου η πολιτική γελοιογραφία λειτουργεί όχι μόνο ως σχόλιο της επικαιρότητας αλλά και ως ένας διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης της σύγχρονης ιστορίας. Το ανήσυχο πενάκι της Έφης Ξένου μετατρέπει πολιτικούς πρωταγωνιστές και δημόσια πρόσωπα σε εμβληματικές φιγούρες, αποτυπώνοντας με ευρηματικότητα το κλίμα και τις αντιφάσεις της περιόδου.

Harper’s Bazaar

Η Kelly Piquet, το κομψό cover girl του τεύχους, φωτογραφίζεται με φόντο το πριγκιπάτο του Μονακό φορώντας σύγχρονες beachwear δημιουργίες. Το ντένιμ κυριαρχεί και τη θερινή σεζόν. Από το street style attitude μέχρι τις πιο polished εμφανίσεις, παραμένει διαχρονικό, ισορροπώντας ανάμεσα στο cool και στην ανάλαφρη θηλυκότητα. Το καλοκαίρι η επιδερμίδα χρειάζεται ανάλαφρες υφές και αποτελεσματική φροντίδα. Αντηλιακά σε υφές που εφαρμόζονται εύκολα σε επαναλαμβανόμενες στρώσεις προστατεύουν χωρίς να βαραίνουν, ενώ οι μάσκες ενυδάτωσης και οι οροί με βιταμίνη C ή νιασιναμίδη ανανεώνουν και θωρακίζουν τη λάμψη της επιδερμίδας.

O Matthieu Blazy, ο πολυτάλαντος καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, έχει φέρει νέα πνοή στον 116χρονο οίκο Chanel εστιάζοντας στην αυθεντική γοητεία και τη σύγχρονη κομψότητα. Με έμπνευση από την ποικιλοµορφία των ανθρώπων που συναντά καθημερινά και την ιστορία της Coco Chanel, δημιουργεί συλλογές που συνδυάζουν τεχνική δεξιοτεχνία, φαντασία και προσωπικότητα. Bazaar Casa Special Deco: Το καλοκαιρινό αφιέρωμα στο interior design φέρνει έμπνευση και στυλ στο σπίτι σας. Από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Milan Design Week έως έναν επίγειο παράδεισο στην καρδιά του Αιγαίου, αναδεικνύονται οι τελευταίες τάσεις στη διακόσμηση.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό, ο Εντγκάρδο Οσόριο, ιδρυτής και δημιουργικός διευθυντής του πολυτελούς διεθνούς φήμης brand Aquazzura. Ο διάσημος σχεδιαστής ο οποίος ζει και εργάζεται στη Φλωρεντία σχεδίασε μία συλλογή αποκλειστικά και μόνο για τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ. Μία κολεξιόν η οποία αποτελείται από μία υπέροχη σειρά από slippers για γυναίκες και άνδρες καθώς και ένα καλοκαιρινό pouch σχεδιασμένο για ανέμελες ημέρες κάτω από τον ήλιο! Ο Οσόριο έρχεται στην Ελλάδα ειδικά για την «ΕΛΠΙΔΑ» και μιλάει στο “BHMAGAZINO” αποκλειστικά.