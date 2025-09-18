Αυτήν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί μαζί με το ΒΗΜΑ έρχεται με ένα τεύχος που θα συζητηθεί.

Στο εξώφυλλο δεσπόζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο super star του NBA και της Εθνικής Ελλάδας, που μόλις χάρισε στη χώρα μας μια συγκλονιστική στιγμή με το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.

Ο Greek Freak της καρδιάς μας, εντυπωσιακός, αφοπλιστικά ταπεινός και πάντα αφοσιωμένος στη γαλανόλευκη, μιλά με το παράδειγμά του περισσότερο από κάθε δήλωση. Στις σελίδες του περιοδικού ξεδιπλώνεται η εκρηκτική του διαδρομή – από τα Σεπόλια στην παγκόσμια κορυφή.

Το τεύχος φιλοξενεί επίσης τον Άρνι Γκλίμτσερ, ιδρυτή της ιστορικής Pace Gallery, ο οποίος μιλά για τη σχέση του με τον εικαστικό Λουκά Σαμαρά, για την επικαιρότητα του έργου του και για την τέχνη που ανοίγει δρόμους.

Ο Jimmy Paintz, καλλιτέχνης διεθνούς φήμης, δίνει τη δική του οπτική για τη δύναμη του χαμόγελου στη ζωή μας, σχολιάζει την πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ και μοιράζεται προσωπικές στιγμές με τον Νομπου Ματσουχίσα και τον οδηγό της Formula 1, Λάντο Νόρις.

Ένα αποκαλυπτικό οδοιπορικό μάς μεταφέρει στη Νέα Ορλεάνη: από το πολύβουο French Quarter ως τα σιωπηλά μπαγιού, ανακαλύπτουμε την ψυχή του αμερικανικού Νότου.

Τέλος, το BHMAGAZINO καταγράφει την «ατελείωτη περιδίνηση» των Sotheby’s: πώς ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Πατρίκ Ντράι, στην αναζήτηση κέρδους και υστεροφημίας, βύθισε τον ιστορικό οίκο δημοπρασιών σε βαθύ οικονομικό τέλμα.