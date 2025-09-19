Ανάστατοι από τις επιθέσεις του λύκου είναι τόσο οι κάτοικοι όσο και οι τουρίστες στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά της Χαλκιδικής.

Την περασμένη Παρασκευή, το άγριο ζώο επιτέθηκε και προκάλεσε τραύματα σε ένα 5χρονο κορίτσι από τη Σερβία, πριν απομακρυνθεί με πέτρες που του πέταξε η ίδια και ένας άνδρας που βρισκόταν εκεί.

Αργότερα έγινε γνωστό πως δύο μήνες πριν ο λύκος είχε επιτεθεί και σε ένα 3χρονο αγόρι από τη Βουλγαρία που έκανε διακοπές στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στην παραλία με τον νονό του τη στιγμή της επίθεσης και τραυματίστηκε στην κοιλιά και στο πόδι.

Για τον εντοπισμό του άγριου ζώου, οι Αρχές έχουν σημάνει συναγερμό.

Κινητοποίηση των αρχών

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δασών Ευστάθιου Σταθόπουλου ζητείται από τις αρχές της Χαλκιδικής να προβούν, για λόγους «δημόσιας ασφάλειας», σε κατεπείγουσες ενέργειες «για την απομάκρυνση – αφαίρεση» του μοναχικού λύκου.

Η απόφαση, που κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, αναφέρει -μεταξύ άλλων- πως «η απομάκρυνση του συγκεκριμένου ατόμου λύκου αποτελεί άμεσο μέτρο προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της συμπεριφοράς του ζώου, της εξοικείωσής του με την ανθρώπινη παρουσία και ιδίως λόγω της αναφοράς για επίθεση και τραυματισμό ανθρώπου από το συγκεκριμένο λύκο».

Όπως σημειώνεται, η παρουσία και η δραστηριότητα του ζώου σε κατοικημένες περιοχές του Νέου Μαρμαρά, της Π.Ε. Χαλκιδικής έχει διαπιστωθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας – Θράκης της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ καθώς και τη συνεργαζόμενη με το ΥΠΕΝ θεματική Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

«Όλα θα εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά του λύκου»

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών κ. Σταθόπουλου για την «απομάκρυνση – αφαίρεση» του λύκου από την περιοχή του Νέου Μαρμαρά Π.Ε. Χαλκιδικής, επιτρέπεται η χρήση ειδικών καμερών για τον εντοπισμό του ζώου, μέσων παγίδευσης, αναισθητικών όπλων κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η χρήση κυνηγετικών όπλων για τη θήρευσή του, στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η αναισθητοποίηση και απομάκρυνση του ζώου με άλλο τρόπο.

«Η θήρευση του συγκεκριμένου λύκου αποτελεί τελική λύση διαχείρισης και προτείνεται για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, λόγω της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου ζώου, το οποίο σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια πρωτοκόλλου και τη σχετική κατάταξη του συγκεκριμένου ζώου από πλευράς επικινδυνότητας στην κατηγορία των ζώων που επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά, έχουν τραυματίσει ελαφρά άνθρωπο χωρίς να προκληθούν και επιδεικνύουν ισχυρή εξοικείωση με τον άνθρωπο. Για τα χαρακτηριστικά αυτά της συμπεριφοράς του ζώου προτείνεται η αφαίρεση του λύκου από τον πληθυσμό (θανάτωση με όπλο ή σύλληψη /ευθανασία)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η λήψη των μέτρων για την κατά παρέκκλιση αφαίρεση – θήρα του λύκου ισχύει μέχρι την τελική απομάκρυνση του ζώου από την περιοχή του Νέου Μαρμαρά, ενώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού θα προηγηθεί άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Δασικών και λοιπών υπηρεσιών, της οικείας Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος» και των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων για τον καθορισμό συγκεκριμένου πλαισίου δράσης και την καταγραφή της διαθεσιμότητας τους στην προβλεπόμενη συγκρότηση συνεργείου δίωξης.

«Θα στηθούν άμεσα ειδικές παγίδες, προκειμένου να πιαστεί από το πόδι το άγριο ζώο, χωρίς να τραυματιστεί. Οι παγίδες αυτές ελέγχονται με GPS. Πρωταρχικός μας στόχος είναι το ζώο να συλληφθεί και να μεταφερθεί στο καταφύγιο Λύκου του Αρκτούρου», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος.

Όλα θα εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά του άγριου ζώου, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί, ακόμη και της θανάτωσής του. «Το Συνεργείο Δίωξης θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα κατά περίπτωση διαθέσιμα μέσα κι εξοπλισμό για την απομάκρυνση του λύκου το συντομότερο δυνατόν (θανάτωση με όπλο ή σύλληψη/ευθανασία) και στην εξέλιξη της διαδικασίας θα παρίσταται και κτηνίατρος», αναφέρεται στη σχετική άδεια που έδωσε ο κ. Σταθόπουλος.