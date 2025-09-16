Τον ίδιο του τον θάνατο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο του ο 61χρονος ορειβάτης που του επιτέθηκε αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στην Δράμα τον περασμένο Ιούνιο. Οι τελευταίες εικόνες που είδε ο Χρήστος Σταυριανίδης καταγράφηκαν σε ένα βίντεο που σοκάρει και παρουσιάζει αποκλειστικά το MEGA.

Ντοκουμέντο

Ο ορειβάτης έχει πέσει κάτω και κατρακυλάει, με το κινητό του να καταγράφει τα πάντα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι ορειβάτες εντοπίζουν την αρκούδα. Ο Χρήστος Σταυριανίδης μάλλον μιλάει στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να πάει κοντά του.

Στιγμές αργότερα, εκτυλίσσονται σκηνές από ταινία. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει, ενώ το σκυλί των ορειβατών ακούγεται να γαυγίζει.

«Ρίξε Δημήτρη», ακούγεται την στιγμή που μάλλον οι ορειβάτες ρίχνουν σπρέι πιπεριού στην αρκούδα.

Δευτερόλεπτα μετά, Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός.

Το χρονικό

Οι δύο άντρες είχαν πάει για πεζοπορία σε ένα γνώριμο για αυτούς σημείο, η βόλτα στο βουνό ωστόσο κατέληξε σε τραγωδία.

Το βίντεο έρχεται αδιάψευστος μάρτυρας των όσων συνέβησαν, βάζοντας έναν δραματικό επίλογο στην ιστορία.

«Δεν υπάρχει εμπλοκή άλλου ατόμου»

Για το περιστατικό, το βίντεο του οποίου εξασφάλισε για το MEGA ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ίδιος σημειώνει:

«Το εν λόγω βίντεο, το οποίο ήταν γνωστό ότι υπήρχε, είχε σταλθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια στη βόρειο Ελλάδα, εντάχθηκε εδώ και αρκετό καιρό στη δικογραφία. Αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο:

«Στο σώμα του άτυχου ανθρώπου δεν είχαν βρεθεί ίχνη χτυπήματος από αρκούδα, ο θάνατός του προήλθε από την πτώση. Δεν υπάρχει φυσικά εμπλοκή άλλου ατόμου. Το κύριο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει όλοι, ιδιαίτερα με τα άγρια ζώα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, υποτίμησαν τον κίνδυνο, φωτογράφησαν την αρκούδα, δεν έλαβαν μέτρα ασφαλείας, έπρεπε να ήταν προσεκτικοί. Όλα εξελίχθηκαν ραγδαία».

«Ο πρώτος στόχος της αρκούδας ήταν ο σκύλος»

«Ο σκύλος ερέθισε την αρκούδα και έγινε αυτό που έγινε», λέει από την πλευρά του ο Χρήστος Ράμος, επικεφαλής εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ.

«Πήγαν σε ένα μέρος το οποίο το γνώριζαν, πήγαν όμως σε ένα βουνό με άγρια φύση που δεν έχει καταμετρημένες αρκούδες. Έτυχε η κακιά στιγμή».

«Ο πρώτος στόχος της αρκούδας ήταν ο σκύλος», καταλήγει.