Εν αναμονή της ανακοίνωσης των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων, από τη διαδικασία της 16ης Σεπτεμβρίου, και της ανάδειξης προέδρου και Εθνοσυνέλευσης τελεί το Μαλάουι, παρά το γεγονός πως οι δύο βασικοί σχηματισμοί έχουν ήδη προβεί σε εκατέρωθεν ενημερώσεις επικράτησης. Όλο αυτό το διάστημα ο Νικόλας Φαραντούρης, εκπροσωπώντας το Ευρωκοινοβούλιο ως μέλος των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και αφρικανικών χωρών, βρέθηκε σε αυτό το περίκλειστο κομμάτι γης ανάμεσα σε Τανζανία, Μοζαμβίκη και Ζάμπια και παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις.

Η αξία της δημοκρατικής σταθερότητας

Ο Κεφαλλονίτης καθηγητής περιηγήθηκε εκτενώς στη χώρα της νοτιοανατολικής Αφρικής και συναναστράφηκε με πολίτες. Είδε πώς ζουν, άκουσε τι ζητούν από την επόμενη κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του.

«Είναι πέμπτη φτωχότερη χώρα στον κόσμο κι όμως ο κόσμος διψάει για δημοκρατία έτσι ώστε οι άνθρωποι να πάρουν την τύχη στα χέρια τους», ανέφερε ο Έλληνας ευρωβουλευτής κι εξήγησε ότι «εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τούτη τη χώρα να σταθεί στα πόδια της και επιτέλους η Ευρώπη να βγει απ’ το καβούκι της».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Για τον κ. Φαραντούρη έχει τεράστια σημασία για την Ευρώπη η δημοκρατική σταθερότητα των χωρών αυτών, καθώς υπάρχει άμεση σύνδεση με τις μεταναστευτικές ροές που διαρκώς αυξάνονται εξαιτίας της επικρατούσας πολιτικής ρευστότητας.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, «οι μαζικές μεταναστευτικές ροές απ’ την Αφρική θα σταματήσουν μόνο όταν παύσει ο πόλεμος και μειωθεί η ανέχεια στις χώρες προέλευσης. Αν μπορεί κάτι να κάνει η ΕΕ, είναι η ουσιαστική, και βάσει μετρήσιμων αποτελεσμάτων, στήριξη στις χώρες αυτές για ειρήνη, δημοκρατία και καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει να μεταναστεύει μαζικά ο κόσμος μακριά απ’ τις χώρες του».

Συνάντηση με τον Πρόεδρο Τσακουέρα

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μαλάουι, το ευρωπαϊκό κλιμάκιο έγινε δεκτό από τον πρόεδρο, Λάζαρους Τσακουέρα, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του του έναντι του προκατόχου του Πίτερ Μουταρίκα (2014-2020). Στη συνάντηση αυτή ο Νικόλας Φαραντούρης ανέπτυξε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έκανε ιδιαίτερες αναφορές στην Ελλάδα, δηλαδή στον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία.

«Η διαφθορά το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά το δημογραφικό»

Σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο ο ίδιος επεσήμανε ότι «η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη, ούτε στον τόπο που γεννήθηκε». Αντιθέτως, «κινδυνεύει απ’ τη διαφθορά, τον αυταρχισμό της εξουσίας, τον καθεστωτισμό και τον έλεγχο της δικαιοσύνης», όπως προσέθεσε.

Είναι μια παθογενής συνθήκη που, σύμφωνα με τον καθηγητή ευρωπαϊκού δικαίου, αποθαρρύνει Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αφρική να επιστρέψουν. Στο περιθώριο της αποστολής, ο Νικ. Φαραντούρης είχε συναντήσεις με αρκετούς εξ αυτών. «Τους κάλεσα να επενδύσουν στην πατρίδα και μου απάντησαν ότι η διαφθορά γίνεται χρόνο με τον χρόνο πιο αφόρητη. Μου είπαν ότι αν γύριζαν στην Ελλάδα, θα έβρισκαν μπροστά τους κομματικούς εγκάθετους, αδιαφανείς διαδικασίες και καρτέλ στην αγορά. Αυτή είναι, δυστυχώς, η μεγάλη εικόνα σήμερα του κόσμου στην πατρίδα μας και τη διασπορά» υπογράμμισε.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει, άλλωστε, αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις και κηλιδώσει την εικόνα της Ελλάδας παγκοσμίως. «Ματώνει η καρδιά μου όταν αναλογίζομαι τα εκατοντάδες δισ. ευρώ που χάθηκαν σε τσέπες ημετέρων και θα μπορούσαν να έχουν μεταμορφώσει τον αγροτικό τομέα στην πατρίδα μας. Ο πρωθυπουργός μίλησε για 4 στους 10 που τον ψήφισαν, αλλά βλέπουμε ότι αυτοί που ενθυλάκωσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 10 στους 10 κομματικοί και κυβερνητικοί εγκάθετοι, βαφτιστήρια και ανηψούδια», είπε ο Κεφαλλονίτης ευρωβουλευτής, χαρακτηρίζοντας τη διαφθορά ως «το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας» αμέσως μετά το δημογραφικό.