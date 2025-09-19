Στα «βαθιά» μπαίνουν από την άλλη εβδομάδα τα μέλη της εξεταστικής, αφού ξεκινούν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως η χθεσινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε ομαλά. Το αντίθετο μάλιστα, αφού η μειοψηφία κατηγόρησε την πλειοψηφία ότι ακολουθείται η ίδια τακτική με την εξεταστική των Τεμπών.

Χθες, Πέμπτη, η επιτροπή συνεδρίασε και αρχικά συμφωνήθηκε ότι τα μέλη δεν θα λάβουν την αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, κάτι που προτιμάται τα τελευταία χρόνια από τους βουλευτές. Έπειτα, συμφωνήθηκε ότι θα συνεδριάζουν τρεις φορές την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Διαφώνησαν σφοδρά όμως, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντιπαράθεση, για τη λίστα μαρτύρων.

Ο πρώτος μάρτυρας που θα κληθεί τη Τετάρτη το πρωί στην επιτροπή, είναι ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και διευθυντής της ΑΑΔΕ, Ιωάννης Καββαδάς. Την ίδια ημέρα θα εξεταστεί και ο τέως πρόεδρος του οργανισμού Νίκος Σαλάτας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά πλειοψηφία ο προγραμματισμός προβλέπει ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν για κατάθεση όλοι οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιόδου 2019 – 2025 με αντίστροφη χρονική σειρά ενώ θα ακολουθήσει η κλήση για εξέταση των υπουργών και υφυπουργών της αντίστοιχης περιόδου.

Η πρόταση της ΝΔ, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, προβλέπει την κατά προτεραιότητα εξέταση της περιόδου 2019 – 25 για να εξεταστούν στην συνέχεια πρόσωπα που εμπλέκονται στον οργανισμό ανά περιόδους (2015-2019, 2012-2015, 2009-2012, 2004-2009 και 1998 – 2004). Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η επιτροπή ερευνά σε βάθος δεκαετιών με αφετηρία το 1998.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Μιλένα Αποστολάκη κατηγόρησε την πλειοψηφία για μεθοδεύσεις συγκάλυψης. «Με το καλημέρα η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης που είδαμε στην εξεταστική των Τεμπων συνεχίζεται. Η Νέα Δημοκρατία αποκλείει και προστατεύει κρίσιμους μάρτυρες που αξιοποίησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκκαλης τόνισε πως «είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τεμπη έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ καλούν μάρτυρες που έχουν φύγει από τη ζωή και αγνοούν αυτούς που εμπλέκονται. Καταγγέλλουμε αυτή τη μεθόδευση».

Από το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε πως «φάνηκε η μεθόδευση από την πρόθεση της κυβέρνησης να μην δεχτεί να κληθούν μάρτυρες που ζητούσε η αντιπολίτευση. Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα επιχείρησης συγκάλυψης».

Τι λέει η Νέα Δημοκρατία

Πηγές πάντως της «γαλάζιας» παράταξης υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως «η Νέα Δημοκρατία σεβόμενη την εντολή που έλαβε από την Ολομέλεια να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης σε βάθος χρόνου, κατέθεσε τον κατάλογο των προτεινόμενων μαρτύρων που έχουν διαδραματίσει θεσμικό ρόλο σε μια υπόθεση που κλόνισε την αξιοπιστία του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Ο κατάλογος είναι δυναμικός και θα προσαρμόζεται σύμφωνα με την πορεία των εργασιών της Επιτροπής».

Προσθέτουν επίσης πως «στην κατεύθυνση αυτή είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης συμπίπτουν σε ποσοστό 70% με τις αντίστοιχες της Νέας Δημοκρατίας. Η αναζήτηση της αλήθειας περνά μέσα από υπευθυνότητα και σοβαρότητα και όχι από μικροκομματικές επιδιώξεις και επικοινωνιακά σόου που έχουν ως μόνο σκοπό να κατασκευάσουν fake news και φτηνές εντυπώσεις για πολιτικά οφέλη. Οφείλουμε να προστατέψουμε τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής από όσους επιθυμούν να τις δώσουν χαρακτηριστικά «προανακριτικής» μιλώντας αορίστως για ποινικές ευθύνες, προκαλώντας σύγχυση και αβεβαιότητα.

Η Νέα Δημοκρατία σεβόμενη το αίτημα των πολιτών για διαφάνεια, μένει πιστή στο δρόμο της διερεύνησης όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει για την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε ότι ο κατάλογος των προτεινόμενων μαρτύρων είναι δυναμικός και ανοιχτός για εγγραφές: «Είμαι ικανοποιημένος που η πρόταση της ΝΔ ξεπερνά σε συμφωνία το 70% με τα υπόλοιπα κόμματα. Η παράταξη της ΝΔ δεν θέλει να κρύψει τίποτα αλλά να αποδοθούν ευθύνες απ’ όπου κι αν προέρχονται. Δεν θα οδηγηθούμε σε μια πολιτική δίκη για κάποιους που αυτό επιθυμούν. Και το επισημαίνω γιατί ορισμένοι ζητούν να καταθέσει ο Πρωθυπουργό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ζητάνε να έρθουν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί αλλά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης;».

Ο κ. Λαζαρίδης απέρριψε εκ μέρους της πλειοψηφίας την κλήση του πρωθυπουργού καθώς και των κυβερνητικών στελεχών Κυριάκου Πιερρακάκη, Σταύρου Παπασταύρου, Γιώργου Μυλωνάκη καθώς δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, η Ολομέλεια αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όχι Προανακριτικής.