Tην ερχόμενη εβδομάδα θα διεξαχθεί στην αμερικανική Γερουσία η διαδικασία για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είναι προτεινόμενη για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, κατέθεσε σχετικό ψήφισμα κάνοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα της διαδικασίας, για να «σταματήσει» τις καθυστερήσεις των Δημοκρατικών στις επικυρώσεις των υποψήφιων πρεσβευτών του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ώστε να αλλάξουν μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και να επιτρέψουν την συνολική επικύρωση αξιωματούχων, οι διορισμοί των οποίων εκκρεμούν για μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να ανάψουν γρήγορα το πράσινο φως για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ακόμα 130 προεδρικούς υποψηφίους για θέσεις στην εκτελεστικής εξουσίας προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.