5 το πρωί: Λίστα ΟΠΕΚΕΠΕ με «παραλείψεις» – Κομβική συμφωνία Τραμπ με Στάρμερ – Αίτημα για πολιτική αλλαγή
Με το ξεκίνημα της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΝΔ δεν συμπεριέλαβε στη λίστα μαρτύρων τα ονόματα μελών του Μεγάρου Μαξίμου, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα τη γραμμή της. Ωστόσο, στη λίστα βρέθηκαν άλλα πρόσωπα, ακόμη και άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή
Βγήκαν οι λίστες των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Η λίστα των κομμάτων: Τις πρώτες λίστες μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε η αντιπολίτευση, ζητώντας,εκτός από τους αρμόδιους υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, να κληθεί να καταθέσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς θεωρούν ότι φέρει πολιτική ευθύνη για τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
- Ο κατάλογος της ΝΔ: Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μια εκτενή λίστα με 74 προτεινόμενους μάρτυρες, στην οποία δεν περιλαμβάνονται ονόματα από το Μέγαρο Μαξίμου ή, αλλά βρίσκονται εκείνοι των πρώην υπουργών Γιώργου Ανωμερίτη και Στέφανου Τζουμάκα, που είχαν διατελέσει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Σύμφωνα με την πρόταση της πλειοψηφίας, οι εργασίες της επιτροπής θα ξεκινήσουν από τις αποκαλύψεις του 2025 για τις αγροτικές επιδοτήσεις και σταδιακά θα εξετάσουν υποθέσεις που φτάνουν χρονικά μέχρι το 1998.
- Κίνδυνος για τους αγρότες: Την ίδια ώρα, με νέο τελεσίγραφο επανέρχεται προς την ελληνική κυβέρνηση για τις σοβαρές ελλείψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης απορρίπτει το σχέδιο δράσης που υπέβαλε η Αθήνα, κρίνοντάς το ανεπαρκές και μη συμβατό με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η Κομισιόν προειδοποιεί μάλιστα ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση, «η Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή των μηνιαίων ή ενδιάμεσων πληρωμών», με κίνδυνο να παγώσουν οι ενισχύσεις προς τους Έλληνες αγρότες.
Μαζικές κινητοποιήσεις και συλλήψεις στη Γαλλία
- Οι σημερινές κινητοποιήσεις: Γενική απεργία ενάντια στα μέτρα λιτότητας που είχε παρουσιάσει ο απελθών πρωθυπουργός της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού, κήρυξαν τα συνδικάτα, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν πως πρόκειται για τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το 2023.
- Χωρίς επεισόδια αλλά με συλλήψεις: Σε λίγες μόνο ώρες από την έναρξη των διαδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν 141 συλλήψεις, 21 εκ των οποίων στο Παρίσι. Το υπουργείο Εσωτερικών είχε κατεβάσει στους δρόμους περισσότερους από 80.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, ενώ οι διαδηλωτές –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών– έφτασαν τις 900.000.
- Τα αιτήματα: Τα συνδικάτα, πέραν της απόσυρσης των δημοσιονομικών σχεδίων της κυβέρνησης Μπαϊρού, ζητούν περισσότερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους και την εγκατάλειψη μιας αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης που προβλέπει την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.
Ιστορική εμπορική συμφωνία υπέγραψαν Τραμπ - Στάρμερ, «στόχος η ενίσχυση της Ουκρανίας»
- Η συμφωνία: Μεγάλης κλίμακας εμπορική συμφωνία υπέγραψαν χθες οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασίλειου, Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ αντίστοιχα. Μεταξύ των όσων υπεγράφησαν είναι η Συμφωνία Τεχνολογικής Ευμάρειας, η οποία στρώνει τον δρόμο για κοινά πρότζεκτ στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των κβαντικών υπολογιστών και της πυρηνικής ενέργειας.
- Οι δηλώσεις: Στην κοινή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την κοινή τους αντίληψη για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας αλλά και τον ισχυρότατο ιστορικό δεσμό μεταξύ των χωρών τους. Για την Ουκρανία, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι δύο χώρες «συνεργάζονται για να τερματίσουν τις δολοφονίες», ενώ πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει την ειρήνη».
- Η διαφωνία: Οι δύο ηγέτες μίλησαν περισσότερο για όσα ενώνουν τις δύο χώρες, κάνοντας μια σύντομη και μάλλον διακριτική αναφορά σε αυτά για τα οποία διαφωνούν, όπως είναι το Παλαιστινιακό.« Πρέπει να θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου σαν μία από τις χειρότερες, πιο βίαιες ημέρες στην ιστορία του κόσμου», είπε ο Τραμπ για να διευκρινίσει ότι διαφωνεί με τον Στάρμερ για το ζήτημα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης.
Η πλειοψηφία θέλει πολιτική αλλαγή και πρόωρες εκλογές
- Αίτημα για εκλογές και πολιτική αλλαγή: Το 52% των πολιτών ζητά πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, έναντι 46% που επιθυμεί εξάντληση της τετραετίας, καταγράφοντας άνοδο επτά μονάδων από τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA. Παράλληλα, το 62% τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής και μόλις το 37% υπέρ της σταθερότητας, αναδεικνύοντας τη μεταστροφή της κοινής γνώμης σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής πίεσης και πολιτικής δυσαρέσκειας.
- Δυσαρέσκεια για κυβέρνηση και πρωθυπουργό: Το 71% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης και το ίδιο ποσοστό αποδοκιμάζει την άσκηση καθηκόντων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μόλις το 23% και το 25% αντίστοιχα εκφράζουν θετική άποψη. Τα μέτρα της ΔΕΘ επίσης απορρίπτονται, με το 49% να τα χαρακτηρίζει αρνητικά και μόλις το 18% να τα αξιολογεί θετικά, ακόμη και μεταξύ δεξιών ψηφοφόρων.
- Τα ποσοστά: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 28,2%, χωρίς όμως ενίσχυση, ενώ το ΠαΣοΚ ανεβαίνει στο 13,6% και η Πλεύση Ελευθερίας διατηρεί διψήφιο ποσοστό (10,2%). Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ιστορικό χαμηλό (6,2%), ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8,1% και η Ελληνική Λύση 11,8%.
Τέλος μετά από 22 χρόνια η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ εξ αιτίας σχολίου για τη δολοφονία Κερκ
- Η απόφαση: Εν μία νυκτί παύθηκε η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», η οποία προβαλλόταν αδιάλειπτα επί 22 ολόκληρα χρόνια από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, εξαιτίας σχολίου του παρουσιαστή για την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ.Η αναστολή προβολής ενεργοποιήθηκε μάλιστα άμεσα, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στον παρουσιαστή να αποχαιρετήσει το κοινό του.
- Το σχόλιο: «Η συμμορία των MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς, κάνοντας τα πάντα για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό» η παραπάνω αναφορά του Κίμελ στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ ήταν εκείνη που προκάλεσε την αποπομπή του.
- Η αντίδραση: Λίγο μετά την ανακοίνωση του ABC για την απομάκρυνση του Kimmel, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα νέα «υπέροχα για την Αμερική».
