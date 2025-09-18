Την κοινή τους αντίληψη για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας αλλά και τον ισχυρότατο ιστορικό δεσμό μεταξύ των χωρών τους προέβαλαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ αντίστοιχα, λίγο μετά την υπογραφή μίας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας.

Είχε προηγηθεί ημίωρη κατ’ιδίαν συνάντηση στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών.

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ανανεώσαμε την ειδική σχέση μας για μια νέα εποχή» και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια είναι «ο ακρογωνιαίος λίθος της ειδικής μας σχέσης».

Εκθείασε μάλιστα την αμυντική σχέση των δύο χωρών, που είναι «η πιο βαθιά και η πιο προχωρημένη στον κόσμο». «Οι στρατιώτες μας εκπαιδεύονται μαζί και πολεμούν μαζί. Οι βιομηχανίες μας κατασκευάζουν μαζί τα πάντα, από αεροσκάφη μέχρι υποβρύχια».

Με αφορμή τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη Βρετανική Ανεξαρτησία, που συμπληρώνονται το 2026, ο Στάρμερ είπε ότι οι δύο χώρες έχουν διανύσει «μεγάλη απόσταση» από τότε.

Για την Ουκρανία, ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι δύο χώρες «συνεργάζονται για να τερματίσουν τις δολοφονίες», ενώ πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει την ειρήνη». «Συζητήσαμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας, να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία και να αυξήσουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν, ώστε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα έχει διάρκεια», είπε ακόμη .

Τραμπ: Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του, επαινώντας τον «άρρηκτο δεσμό» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά ευχαρίστησε τον Στάρμερ που τον καλωσόρισε σε «αυτό το όμορφο μέρος», καθώς και τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα για μια «φανταστική βραδιά».

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τους επιχειρηματικούς ηγέτες που παρευρέθηκαν σήμερα και σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα που σύναψε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

«Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι», είπε. Η σχέση είναι μια «όμορφη κληρονομιά» και οι δύο κυβερνήσεις «κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ».

Ο Τραμπ είπε ότι «δεν υπάρχει πιο φυσική συνεργασία στον κόσμο» και ότι «ενισχύουν τις βιομηχανικές ικανότητες και των δύο χωρών μας, κάτι που είναι σημαντικό για την άμυνα».

Ο Τραμπ περιέγραψε την οικονομία της χώρας του ως «ενδεχομένως την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ» και είπε ότι όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται εκεί, ενώ έκλεισε λέγοντας ότι η «αγαπημένη φιλία» των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο δυναμώνει και ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη σκληρή εργασία του στη νέα τους συμφωνία, λέγοντας ότι είναι «τιμή» να αποτελεί μέρος της.

Η διαφωνία για το Παλαιστινιακό

Οι δύο ηγέτες μίλησαν περισσότερο για όσα ενώνουν τις δύο χώρες, κάνοντας μια σύντομη και μάλλον διακριτική αναφορά σε αυτά για τα οποία διαφωνούν, όπως είναι το Παλαιστινιακό.

Σε σχετικό ερώτημα ο Στάρμερ απάντησε ότι αυτός και ο πρόεδρος είχαν μια διαφωνία στη συζήτηση που είχαν αν και «συμφωνούν απόλυτα για την ανάγκη ειρήνης και ενός οδικού χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι ανυπόφορη».

«Πρέπει να θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου σαν μία από τις χειρότερες, πιο βίαιες ημέρες στην ιστορία του κόσμου», είπε από την πλευρά του ο Τραμπ για να διευκρινίσει ότι διαφωνεί με τον Στάρμερ για το ζήτημα της αναγνώρισης της Παλαιστίνης: «Είναι μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα», είπε.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου

Νωρίτερα Τραμπ και Στάρμερ υπέγραψαν μια σειρά από νέες συμφωνίες που ενισχύουν τη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου – Ηνωμένων Πολιτειών.

Και οι δύο ηγέτες εξήραν τη «ειδική σχέση» και τον «άθραυστο δεσμό» ανάμεσα στις δύο χώρες, κάνοντας λόγο για «μια όμορφη κληρονομιά» που σήμερα γίνεται ισχυρότερη από ποτέ. Ο Στάρμερ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις δύο οικονομίες να στηρίζουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Υποδέχθηκε τους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες, τους οποίους αποκάλεσε «τους εκλεκτούς του βρετανικού και αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου», και τόνισε ότι «υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε σε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μια «πρωτοποριακή» τεχνολογική συμφωνία – η λεγόμενη Tech Prosperity Deal – που, όπως είπε, αποτελεί «σχέδιο για να κερδίσουμε μαζί αυτήν τη νέα εποχή». Τόνισε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία του είδους της στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου «με διαφορά», με δισεκατομμύρια να ρέουν «και προς τις δύο πλευρές του Ατλαντικού». Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με τον Στάρμερ, θα οδηγήσει σε κοσμογονικές επενδύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή χιλιάδων εργαζομένων.

Το ζήτημα των δασμών

Αναφερόμενος στο ζήτημα των δασμών, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αυστηρά μέτρα σε πολλές χώρες νωρίτερα φέτος, με αποτέλεσμα –όπως είπε– η χώρα να εισπράξει «τρισεκατομμύρια δολάρια». Ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη συμφωνία που πέτυχε το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να αποφύγει αυτούς τους υψηλούς δασμούς, χαρακτηρίζοντάς την «δύσκολη διαπραγμάτευση» αλλά «νίκη και για τις δύο πλευρές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ είναι «ενδεχομένως η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ» και τόνισε ότι «όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να βρίσκονται εκεί». Πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις φέτος ξεπέρασαν τα 17 τρισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που, όπως είπε, δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την πολιτική των δασμών.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη «σκληρή δουλειά» του στη διαμόρφωση της νέας συμφωνίας και χαρακτήρισε «τιμή» τη συμμετοχή του. Υπογράμμισε ότι η «πολύτιμη φιλία» Ηνωμένου Βασιλείου – Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει πιο φυσική εταιρική σχέση στον κόσμο».