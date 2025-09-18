Κόπηκε από το ABC, μετά από 22 χρόνια προβολής και 3.588 επεισόδια, η εκπομπή του Jimmy Kimmel στο ABC, «Jimmy Kimmel Live». Η μακροβιότερη ψυχαγωγική εκπομπή του αμερικανικού δικτύου «διακόπηκε επ’ αόριστον» όπως δήλωσε εκπρόσωπος του δικτύου, που ανήκει στη Disney.

Αφορμή στάθηκαν τα σχόλια του Jimmy Kimmel, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, που αφορούσαν τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Σύμφωνα με τον παρουσιαστή η συμμορία MAGA (Make America Great Again) του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούσε να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από τη δολοφονία του Κερκ, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία, μπορεί να ήταν υπέρμαχος Ρεπουμπλικάνος του Αμερικανού προέδρου.

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς, κάνοντας τα πάντα για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό» είπε ο Jimmy Kimmel.

Ο παρουσιαστής επέκρινε επίσης την απόφαση να κυματίζουν οι σημαίες μεσίστιες προς τιμήν του Κερκ και χλεύασε την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον πυροβολισμό. «Αυτός δεν είναι τρόπος ενός ενήλικα να πενθεί για τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο. Αυτός είναι ο τρόπος που ένα παιδί τεσσάρων ετών θρηνεί για έναν χρυσόψαρο», είπε ο Kimmel, ο οποίος συχνά σατιρίζει τον Τραμπ.

Την ημέρα που ο Κερκ δέχτηκε τα πυρά, ο Kimmel είχε γράψει στο Instagram καταδικάζοντας την επίθεση και στέλνοντας «αγάπη» στην οικογένεια του συντηρητικού ακτιβιστή.

Η αντίδραση Τραμπ

Λίγο μετά την ανακοίνωση του ABC για την απομάκρυνση του Kimmel, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα νέα «υπέροχα για την Αμερική».

«Η εκπομπή του Jimmy Kimmel, με χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ. Συγχαρητήρια στο ABC που βρήκε επιτέλους το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε. Ο Kimmel δεν είχε καθόλου ταλέντο», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης δύο ακόμη παρουσιαστές νυχτερινών εκπομπών, τον Jimmy Fallon και τον Seth Myers, τους οποίους χαρακτήρισε «δύο απόλυτους αποτυχημένους στο Fake News NBC. Τα νούμερά τους είναι επίσης απαίσια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν ανταλλάξει αιχμηρά σχόλια με τον Kimmel. Πέρσι, ο σταρ του ABC -που έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές τα Όσκαρ- διάβασε ζωντανά στη σκηνή το δηκτικό σχόλιο του Τραμπ για την εμφάνισή του, ενώ βρισκόταν στη μέση της παρουσίασης των βραβείων.