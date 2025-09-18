Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ στην κοινή συνέντευξη τύπου μίλησαν για μία ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. «Είσαι ανάμεσα σε φίλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βρετανός πρωθυπουργός στην ομιλία του στα πλαίσια της ανακοίνωσης μιας εμπορικής συμφωνίας ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας, μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας.

Τα πρώτα λόγια Στάρμερ

«Υπάρχουν τόσα πολλά για να γιορτάσουμε σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας. Αυτός ο δεσμός είναι το θεμέλιο της ασφάλειάς μας, της ελευθερίας μας και της ευημερίας μας», ανέφερε ο Κιρ Στάρμερ.

«Οι συμφωνίες και οι επενδύσεις που ανακοινώνετε σήμερα σπάνε κάθε ρεκόρ», πρόσθεσε ο ίδιος στους συγκεντρωμένους επιχειρηματικούς ηγέτες. «Τι μέρα! 250 δισεκατομμύρια λίρες ρέουν εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό πακέτο αυτού του είδους στην ιστορία της Βρετανίας, σε σχέση με την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας σε αυτό, ως την ενσάρκωση αυτής της ξεχωριστής σχέσης», επεσήμανε ο βρετανός πρωθυπουργός.

«Έτσι βγάζω το ψωμί μου» λέει ο Τραμπ

Μιλώντας μετά τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στην συμφωνία για τον τομέα της τεχνολογίας που χαρακτηρίζεται ήδη ιστορική -από τον ίδιο και τον Στάρμερ-, έκανε ένα αυτοαναφορικό σχόλλιο σχετικά με την καριέρα του στις επιχειρήσεις πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζοντας πως «έτσι βγάζω το ψωμί μου». Στην συνέχεια μιλώντας στους επιχειρηματίες που βρίσκονταν στο κοινό, ανέφερε: «Είστε οι καλύτεροι του κόσμου».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δεσμοί με την Μεγάλη Βρετανία είναι «ανεκτίμητοι» και «άρρηκτοι» και τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια «θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες στον βασιλιά, για αυτό το φανταστικό βράδυ χθες».

Επιστρέφοντας στην συμφωνία που έκλεισαν πριν λίγο, ο Τραμπ ανέφερε πως αυτή, θα δημιουργήσει ευκαιρίες αξίας δισεκατομμυρίων για τους αμερικανούς αγρότες και στη συνέχεια εξήρε την βρετανική τομέα εφοδιασμού της αεροδιαστιμικής βιομηχανίας που είναι παγκόσμιας κλάσης.

Εστίαση στον τομέα της τεχνολογίας

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα πρακτορεία, μεταξύ των όσων υπεγράφησαν είναι η Συμφωνία Τεχνολογικής Ευμάρειας, η οποία στρώνει τον δρόμο για κοινά πρότζεκτ στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των κβαντικών υπολογιστών και της πυρηνικής ενέργειας. Αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων ότι Αμερικανικές εταιρείες θα επενδύσουν περίπου 42 δισεκατομμύρια δολάρια στην Μεγάλη Βρετανία, με τη Microsoft να βάζει 30 δισεκατομμύρια στην περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών νέφους δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης και την Nvidia να τροφοδοτεί με 120.000 GPU το πρότζεκτ Stargate.