«Η συμμορία των MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς, κάνοντας τα πάντα για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό».

Παρότι κανείς μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει πει ανοιχτά ότι αυτό ήταν το σχόλιο του Τζίμι Κίμελ, που έφερε το «κόψιμο» της εκπομπής του μετά από σχετική παρέμβαση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, στην διοίκηση του τηλεοπτικού δικτύου ABC, αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη αναφορά στο περιστατικό της δολοφονία Κερκ που έκανε ο παρουσιαστής.

H FCC και ο Καρ σε ρόλο λογοκριτή

Η αναφορά του αυτή, με την οποία άφηνε να εννοηθεί ότι ο κατηγορούμενος για την δολοφονία Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, πιθανόν ήταν υποστηρικτής του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί το περιστατικό για να ξεκινήσει μια καμπάνια δαιμονοποίησης της αριστεράς, προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων και καταγγελιών για διασπορά ψευδών πληροφοριών, με τον Μπρένταν Καρ, την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για την FCC να κάνει λόγο σε συνέντευξη του -λίγο πριν την ανακοίνωση του ABC- για «συντονισμένη προσπάθεια να ειπωθούν ψέματα στον αμερικανικό λαό».

Ο Μπρένταν Καρ στην συνέντευξή του χαρακτήρισε τα σχόλια του Κίμελ ως μια προσπάθεια «να αξιοποιηθεί το αφήγημα ότι αυτός ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα άτομο που είχε κινητοποιηθεί από το MAGA ή τους Ρεπουμπλικάνους» και στην συνέχεια απείλησε ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα εναντίον του Κίμελ, τότε η FCC θα έχει «επιπλέον δουλειά».

Όπως ανέφερε: «Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή για την Disney (στην οποία ανήκει το ABC). Μπορούμε να το κάνουμε με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο. Η Disney χρειάζεται να κάνει κάποιες αλλαγές σε αυτό το σημείο, αλλά οι μεμονωμένοι αδειοδοτημένοι σταθμοί που παίρνουν το περιεχόμενό τους, είναι καιρός να αναλάβουν δράση και να πουν: «Δεν θα παίζουμε πλέον τον Κίμελ… επειδή εμείς οι αδειοδοτημένοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είμαστε αντιμέτωποι με την πιθανότητα επιβολής προστίμων ή ανάκλησης της άδειας μας από την FCC. Υπάρχουν εκκλήσεις για την απόλυση του Κίμελ και νομίζω ότι σίγουρα θα μπορούσατε να δείτε ότι αυτό οδηγεί προς μια ανάκληση».

Οι απειλές έπιασαν τόπο

Λίγο μετά τα σχόλια του Καρ, η Nexstar Media Group Inc. (ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης τοπικών περιφερειακών σταθμών στις ΗΠΑ) δήλωσε ότι θα σταματήσει να μεταδίδει την εκπομπή στους 32 συνεργάτες σταθμούς της που αναμεταδίδουν το ABC. «Τα σχόλια του κ. Κίμελ σχετικά με τον θάνατο του κ. Κερκ είναι προσβλητικά και αναίσθητα σε μια κρίσιμη στιγμή για τον εθνικό πολιτικό μας διάλογο», δήλωσε ο Άντριου Όλφορντ, πρόεδρος του τμήματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της Nexstar. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανακοίνωση του ABC ότι η εκπομπή κόβεται.

Αντιδρούν οι Δημοκρατικοί

Τα παραπάνω σχόλια του Καρ, που έφεραν λίγο αργότερα τις επίσημες ανακοινώσεις για το τέλος της εκπομπής του Τζίι Κίμελ, δεν πέρασαν απαρατήρητα τόσο από το αμερικανικά μέσα όσο και από τους Δημοκρατικούς. Επί παραδείγματι ο γερουσιαστής Εντ Μαρκι, χαρακτήρισε την τοποθέτηση Καρ ως «λογοκρισία σε ζωντανή μετάδοση», ενώ συμπλήρωσε πως: «Ο πρόεδρος της FCC απειλεί το ABC και την Disney για τα σχόλια του Κίμελ. Ώρες αργότερα, η εκπομπή βγαίνει εκτός αέρα. Είναι επικίνδυνο και αντισυνταγματικό. Το μήνυμα προς κάθε εταιρεία μέσων ενημέρωσης είναι σαφές: υιοθετήστε τη γραμμή MAGA ή η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Λογοκρισίας θα σας κυνηγήσει».

Πανηγυρισμοί από Τραμπ και νέες απειλές

Αντίθετα βέβαια το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ, πανηγύρισε δε όντως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με σχετικές αναρτήσεις του στα σόσιαλ μίντια, όπου μεταξύ άλλων στοχοποίησε και τους υπόλοιπους παρουσιαστές που τον ενοχλούν και θα έπρεπε να έχουν την τύχη του «ατάλαντου» Κίμελ και του Κόλμπερ, που δεν είναι άλλοι από τους Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγιερς, που έχουν εκπομπές στο NBC.