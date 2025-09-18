Ποτάμια απεργών έχουν γεμίσει από το πρωί τους δρόμους και τις πλατείες της Γαλλίας καθώς τα συνδικάτα έχουν κηρύξει γενική απεργία ενάντια στα μέτρα λιτότητας που είχε παρουσιάσει ο απελθών πρωθυπουργός της χώρας Φρανσουά Μπαϊρού και τα οποία ευελπιστούν ότι δεν θα επαναφέρει στο τραπέζι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας και εκλεκτός του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σε εξέλιξη η μεγάλη πορεία των συνδικάτων στο Παρίσι

Με την κεντρική πορεία στην γαλλική πρωτεύουσα να βρίσκεται σε εξέλιξη, και χωρίς ουσιαστικά να σημειωθούν μαζικά σοβαρά επεισόδια -τουλάχιστον προς το παρόν- οι εκπρόσωποι των συνδικάτων αλλά και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης – με τον ηγέτη της γαλλικής Αριστεράς, και του Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), Ζαν Λικ Μελανσόν να θέλει να εμφανιστεί μπροστάρης- εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την συμμετοχή. Σύμφωνα με την ηγέτιδα του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, πριν καν ξεκινήσει η κεντρική πορεία διαμαρτυρίας στο Παρίσι «περισσότεροι από 400.000» ανθρώποι είχαν ήδη κατέβει στους δρόμους.

Στις πορείες, από το Μορλαί έως την Τουλούζη, από το Παρίσι έως τη Μπεζανσόν, τα πλακάτ και τα συνθήματα στρέφονταν εναντίον του προέδρου της Γαλλίας, του νέου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, αλλά και εναντίον των εργοδοτών και των ιδιοκτητών μεγάλων εταιρειών όπως του Μπερνάρ Αρνό (πολλοί διαδηλωτές κυκλοφορούσαν με μάσκες με το πρόσωπο του) του ομίλου πολυτελών ειδών LVMH.

«Μακρόν έξω» και «υπάρχουν χρήματα στα ταμεία των αφεντικών», είναι μόνο κάποια από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στο Παρίσι ανά διαστήματα, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Νάντη, οι τοπικές Αρχές υπολόγισαν ότι τουλάχσιτον 10.000 άτομα συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, σε σύγκριση με τους 5.000 που συμμετείχαν την περασμένη εβδομάδα στην κινητοποίηση του Bloquons tout. Στη Μασσαλία, η πορεία ήταν επίσης μεγαλύτερη από αυτήν της 10ης Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 13.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία, και 120.000 άτομα, σύμφωνα με τα συνδικάτα.

Απεργία κατά των μέτρων λιτότητας, χωρίς ταραχές προς το παρόν αλλά με συλλήψεις

Την απεργία έχουν κηρύξει τα συνδικάτα CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires, ενώ έχουν καλέσει μαζί και με άλλους φορείς σε διαδηλώσεις κατά των «βάναυσων» δημοσιονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Τα συνδικάτα πέραν της απόσυρσης των δημοσιονομικών σχεδίων της κυβέρνησης Μπαϊρού, ζητούν, περισσότερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους και την εγκατάλειψη μιας αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης για την αύξηση των ηλικιακών ορίων για την συνταξιοδότηση.

«Οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε είναι εξοργισμένοι», ανέφεραν τα συνδικάτα της χώρας σε κοινό ψήφισμα τους με το οποίο απέρριπταν τα «βάναυσα» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων οι μεγαλύτερες από το 2023 και τις διαδηλώσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Εμμανουέλ Μακρόν χωρίς το κοινοβούλιο για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε, στην απογευματινή του ενημέρωση, ανέφερε ότι από το πρωί έχουν γίνει 141 συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων 21 στο Παρίσι. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει κατεβάσει στους δρόμους περισσότερους από 80.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, ενώ οι διαδηλωτές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών αναμενόταν να φτάσουν περίπου τις 900.000 κόσμου.