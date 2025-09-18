Σημαντική μεταστροφή της κοινής γνώμης καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με τους πολίτες να τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Συγκεκριμένα, το 52% δηλώνει ότι επιθυμεί κάλπες πριν από τη λήξη της τετραετίας, έναντι 46% που ζητούν εξάντληση της κυβερνητικής θητείας. Πρόκειται για σαφή ενίσχυση του αιτήματος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, δεδομένου ότι το αντίστοιχο ποσοστό του Ιούνιο έφτανε στο 45%.

Παράλληλα, το κλίμα πολιτικής δυσαρέσκειας αποτυπώνεται και στην ερώτηση περί προτεραιότητας: το 62% των ερωτηθέντων ζητά πολιτική αλλαγή, ενώ μόλις το 37% προκρίνει τη σταθερότητα. Η πλειοψηφία, δηλαδή, δείχνει να επιθυμεί μια νέα πορεία στη διακυβέρνηση, με τον παράγοντα της «αλλαγής» να κυριαρχεί ξεκάθαρα στην πολιτική ατζέντα.

Η δυναμική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα που επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι κυβερνήσεις δοκιμάζονται από την κοινωνική πίεση, την οικονομική αβεβαιότητα και την ενίσχυση αντισυστημικών φωνών. Από τη Γαλλία και τη Γερμανία μέχρι την Ιταλία και την Ισπανία, η εικόνα είναι αντίστοιχη: τα παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται να πείσουν, ενώ η εκλογική βάση στρέφεται όλο και περισσότερο προς το αίτημα για «αλλαγή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης έντονα αρνητική είναι η γνώμη των πολιτών για την πορεία της χώρας και την προσωπική τους κατάσταση. Συγκεκριμένα, το 70% θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, έναντι μόλις 26% που πιστεύει το αντίθετο. Πρόκειται για σταθερά υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας που αποτυπώνει τη διάχυτη απαισιοδοξία στην κοινωνία.

Τα προβλήματα που ταλανίζουν την χώρα

Στο ίδιο κλίμα, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (51%) δηλώνουν ότι βρίσκονται σε χειρότερη προσωπική κατάσταση σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόλις το 14% αισθάνεται σε καλύτερη θέση. Το 35% απαντά ότι παραμένει «στην ίδια» κατάσταση, με τα ποσοστά αυτά να δείχνουν μια συνεχόμενη πίεση στο βιοτικό επίπεδο, γεγονός που αναδεικνύεται περαιτέρω από τα ποσοστά που σημειώνουν τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα προβλήματα, η ακρίβεια παραμένει κυρίαρχη με 50%, ακολουθούμενη από την οικονομία (33%), την κρίση θεσμών (16%), την εξωτερική πολιτική/πολέμους (14%) και τη διαφθορά (13%).

Αρνητική εικόνα για ΔΕΘ, Μητσοτάκη

Αρνητικές είναι οι αξιολογήσεις των ερωτηθέντων τόσο για το συνολικό έργο όσο και για τις πρόσφατες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, μόλις 23% των πολιτών αξιολογούν θετικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 71% εκφράζει αρνητική γνώμη. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό: το 71% κρίνει αρνητικά τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του, έναντι μόλις 25% που τον αξιολογούν θετικά. Η τάση αυτή παραμένει σταθερή τους τελευταίους μήνες, με τις αρνητικές γνώμες να υπερτερούν σταθερά σε ποσοστά άνω του 65%.

Αρνητική ήταν και η υποδοχή των εξαγγελιών από τη ΔΕΘ. Μόλις 18% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τις κρίνουν θετικά, το 29% ουδέτερα, ενώ σχεδόν οι μισοί (49%) απάντησαν αρνητικά. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και στο δεξιό και κεντροδεξιό ακροατήριο, οι θετικές γνώμες δεν καταφέρνουν να υπερισχύσουν.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σαφής όταν εξετάζεται το έργο ανά τομέα:

Στα οικονομικά θέματα (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία) το ισοζύγιο είναι έντονα αρνητικό με μόλις 13% θετικές εντυπώσεις.

Στα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών (δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία) θετικά απαντά το 17%, έναντι 76% που δηλώνει αρνητικά.

Στα θέματα καθημερινότητας (σχέσεις κράτους – πολίτη, πρόνοια, ασφάλεια) το θετικό πρόσημο περιορίζεται στο 21%, ενώ το 69% εκφράζει αρνητική γνώμη.

Καλύτερη, αν και πάλι μειοψηφική, εικόνα καταγράφεται στα γεωπολιτικά και διεθνή ζητήματα (Ελληνοτουρκικά, σχέσεις με ΗΠΑ, Ε.Ε., Ρωσία, Ισραήλ), όπου το 26% δηλώνει μάλλον θετική γνώμη, αλλά και εκεί οι αρνητικές φτάνουν στο 61%.

Παραμένει πρώτη η ΝΔ

Σταθερή αλλά χωρίς δυναμική ενίσχυσης παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Το κυβερνών κόμμα, στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνει 28,2%, σχεδόν ταυτόσημο με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών (28,3%).

Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά ποσοστά, καταγράφοντας 6,2%, πολύ κάτω από το 14,9% των ευρωεκλογών του 2024. Το ΠαΣοΚ εμφανίζει τάση ανόδου, με την εκτίμηση ψήφου να φτάνει στο 13,6% (από 12,8% στις ευρωεκλογές).

Διψήφιο ποσοστό «βλέπει» η Πλεύση Ελευθερίας, που φτάνει στο 10,2%, πιο κάτω όμως σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της δημοσκόπησης του Ιουνίου. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8,1% ενώ η Ελληνική Λύση κινείται στο 11,8% (από 9,3% στην δημοσκόπηση του Ιουνίου).

Το ΜέΡΑ25 καταγράφει 4,2%, η Φωνή Λογικής 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, ενώ οι «Σπαρτιάτες» μένουν στο 0,4%.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 12,6%, ποσοστό που παραμένει υψηλό και ενδέχεται να καθορίσει τις ισορροπίες στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Πόσοι θα στηρίξουν το κόμμα Τσίπρα

Στο σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες εμφανίζονται αρνητικοί. Μόλις το 21% δηλώνει ότι θα σκεφτόταν να το υποστηρίξει («πολύ/αρκετά πιθανό»), ενώ το 60% το απορρίπτει ως «απίθανο». Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 94% μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων, αλλά ακόμα και στους κεντροαριστερούς φτάνει το 60%, δείχνοντας ότι η δυναμική μιας τέτοιας κίνησης είναι περιορισμένη.

Αρνητική είναι η εικόνα των πολιτών για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Μόλις 13% δηλώνει ότι έχει θετική γνώμη για την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ το 78% τον αξιολογεί αρνητικά, ποσοστά που παραμένουν σταθερά τους τελευταίους μήνες.

Στο μέτωπο της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, πρώτη παραμένει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 37%, παρότι εμφανίζει πτώση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 33%, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 29% θετικές γνώμες. Στην ίδια κλίμακα, ο Κυριάκος Βελόπουλος συγκεντρώνει 27%, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης 25%.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 25%, ενώ ακολουθούν ισόπαλοι με 7% ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ωστόσο, ενδεικτικό της απογοήτευσης των πολιτών είναι ότι το 35% απαντά «κανένας».

Υπέρ Παλαιστινιακού κράτους

Σχετικά με την αιματοχυσία στη Γάζα, το 54% θεωρούν πως η ευθύνη βαραίνει και το Ισραήλ και τη Χαμάς, ενώ το 28% δείχνει αποκλειστικά την κυβέρνηση Νετανιάχου και μόλις το 13% τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία 76% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, ενώ μόλις το 11% διαφωνεί. Η υποστήριξη είναι καθολική στους αριστερούς ψηφοφόρους (93%) αλλά μειώνεται στους δεξιούς (62%), όπου εμφανίζεται και το υψηλότερο ποσοστό αντίθεσης (21%).

Παράλληλα, η έρευνα κατέγραψε και τις απόψεις για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα παραμένει αρνητική, καθώς 66% αξιολογούν αρνητικά τη μέχρι τώρα πορεία του, με μόλις 23% να έχουν θετική άποψη. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι στους δεξιούς ψηφοφόρους η εικόνα αλλάζει ριζικά, με 44% θετικές κρίσεις έναντι 46% αρνητικών, δείχνοντας ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος βρίσκει στήριγμα σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την δημοσκόπηση