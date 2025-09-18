Σε δεκάδες συλλήψεις έχει προχωρήσει η γαλλική αστυνομία, πριν καν ξεκινήσουν οι κυρίως πορείες και διαμαρτυρίες που συνδικάτα και άλλοι φορείς έχουν προγραμματίσει για σήμερα σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας στα πλαίσια γενικής απεργίας ενάντια στα μέτρα λιτότητας που είχε παρουσιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση και αναμένεται να υιοθετήσει η νέας κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Συλλήψεις πριν τις πορείες για τη γενική απεργία

Σύμφωνα με την Le Figaro μέχρι τις 10 το πρωί ώρα Γαλλίας είχαν συλληφθεί πάνω από 50 άτομα, επτά στο Παρίσι και 44 σε άλλες πόλεις (κυρίως στην Μασσαλία), ενώ ήδη είχαν πραγματοποιηθεί 252 «δράσεις» από τους διαδηλωτές σε αρκετές πόλεις.

Στην απεργία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί τρένων, φαρμακοποιοί και το προσωπικό των νοσοκομείων, ενώ οι μαθητές προχώρησαν σε καταλήψεις σχολείων. Σύμφωνα με το συνδικάτο FSU-SNUipp, ένας στους τρεις δασκάλους δημοτικών σχολείων θα απεργήσει σήμερα.

Τα περιφερειακά τρένα θα επηραστούν σε μεγάλο βαθμό από την απεργία, όμως οι περισσότερες γραμμές τρένων υψηλής ταχύτητας TGV της χώρας θα λειτουργήσουν. Επίσης διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να κόψουν την κυκλοφορία σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Τουλόν.

Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας της εταιρείας EDF μειώθηκε ελαφρώς, κατά 1,1 γιγαβάτ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, καθώς οι εργαζόμενοι μείωσαν την παραγωγή στον αντιδραστήρα Flamanville 1.

Το συνδικάτο αγροτών Confederation Paysanne συμμετέχει κι αυτό στην κινητοποίηση. Οι φαρμακοποιοί είναι θυμωμένοι για τις αλλαγές που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους και το συνδικάτο φαρμακοποιών USPO δήλωσε ότι αναμένει ότι το 98% των φαρμακείων της χώρας σήμερα θα παραμείνουν κλειστά.

Κλίμα έντασης στους δρόμους με τα συνδικάτα και την κυβέρνηση να αναμένουν μεγάλη συμμετοχή

Την απεργία έχουν κηρύξει τα συνδικάτα CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU και Solidaires, ενώ έχουν καλέσει μαζί και με άλλους φορείς σε διαδηλώσεις κατά των «βάναυσων» δημοσιονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν αυτό το καλοκαίρι.

Δίνοντας το κλίμα που επικρατεί στην χώρα από το πρωί η Σοφίλ Μπινέ, επικεφαλής του συνδικάτου CGT, προειδοποίησε με δηλώσεις της στην Le Monde, ότι η ισχυρή αστυνομική παρουσία που έχει επιβάλλει ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Τα συνδικάτα πέραν της απόσυρσης των δημοσιονομικών σχεδίων της κυβέρνησης Μπαϊρού, ζητούν, περισσότερες δαπάνες για τις δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλούσιους και την εγκατάλειψη μιας αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης για την αύξηση των ηλικιακών ορίων για την συνταξιοδότηση. «Οι εργαζόμενοι που εκπροσωπούμε είναι εξοργισμένοι», ανέφεραν τα συνδικάτα της χώρας σε κοινό ψήφισμα τους με το οποίο απέρριπταν τα «βάναυσα» και «άδικα» δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών έως και 800.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στις απεργίες και τις διαμαρτυρίες σήμερα.

Πάνω από 80.000 αστυνομικοί σε ετοιμότητα

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίς την Πέμπτη ότι η αστυνομία είχε ήδη απομακρύνει ορισμένα μπλόκα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μπροστά από τις στάσεις λεωφορείων στην περιοχή του Παρισιού. Προειδοποίησε ότι αναμένει ότι έως και 8.000 ταραχοποιοί θα προσπαθήσουν να «σπείρουν χάος» και να συγκρουστούν με την αστυνομία.

Περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, είπε. Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τεθωρακισμένα οχήματα θα βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Όλοι περιμένουν συνέχιση της λιτότητας

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας πέρυσι ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% της ΕΕ, αλλά όσο κι αν θέλει να το μειώσει, ο Λεκορνί θα πρέπει να δώσει πολιτική μάχη στην Εθνοσυνέλευση για να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική υποστήριξη για να περάσει ο προϋπολογισμός για το 2026.

Ο προκάτοχος του Λεκορνί, Φρανσουά Μπαϊρού, καταψηφίστηκε από το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα λόγω του σχεδίου του για μια συμπίεση του προϋπολογισμού ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη πει τι θα κάνει με τα σχέδια του Μπαϊρού, αν και έχει ανοίξει την πόρτα για συμβιβασμούς.