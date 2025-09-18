Τελειωμό φαίνεται να μην έχουν οι παύσεις κωμικών και παρουσιαστών από τα αμερικανικά δίκτυα, για πολιτικά σχόλια ή δηλώσεις τους.

Πρώτο «θύμα» υπήρξε ο Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος «εξαργύρωσε» την παύση του «Late Show with Stephen Colbert» από το CBS -εκπομπή που τα τελευταία 9 χρόνια βρίσκεται πρώτη σε τηλεθέαση ανάμεσα στις υπόλοιπες του είδους της-, με ένα ακόμη Emmy, στην πρόσφατη απονομή των βραβείων.

Το τηλεοπτικό δίκτυο έχει δηλώσει ότι οι λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί καθώς η εκπομπή του επιτυχημένου παρουσιαστή έχει μεγάλες χρηματικές απώλειες και γι’ αυτό μετά την Άνοιξη του 2026 θα σταματήσει να προβάλλεται

Επιχείρημα που αμφισβητήθηκε έντονα, ανάμεσα σε άλλους και από τον Τζίμι Κίμελ σε συνεντεύξεις του. Τότε φυσικά δεν μπορούσε ο καυστικός κωμικός να προβλέψει ότι ο ίδιος θα ήταν ο επόμενος από τους A-list αμερικανούς παρουσιαστές που θα είχε την ιδια -και χειρότερη- αντιμετώπιση, αλλά αυτό έγινε.

Στην δική του περίπτωση δεν του δίνεται καν η ευκαιρία να αποχαιρετήσει το κονό που παρακολουθεί την βραδινή του εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» σταθερά τα τελευταία 22 χρόνια, καθώς η αναστολή προβολής ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά την χθεσινή ανακοίνωση.

Το χρονικό μιας παύσης

Ο παρουσιαστής-κωμικός, ο οποίος έχει παρουσιάσει επίσης πολλές φορές τα βραβεία Emmy και Oscar, βρέθηκε στο στόχαστρο ύστερα από σχόλια που έκανε στον χθεσινοβραδινό μονόλογό του για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Η συμμορία των MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς, κάνοντας τα πάντα για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από αυτό».

Αμέσως μετά η Disney–ABC ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του τίθεται επ’ αόριστον εκτός προγράμματος, επικαλούμενη το κλίμα που δημιουργήθηκε γύρω από τις δηλώσεις του.

Η απόφαση ακολούθησε επίσης τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) Μπρένταν Καρ, ο οποίος υπαινίχθηκε ρυθμιστικές ενέργειες κατά της ABC. Σχεδόν αμέσως, ο όμιλος Nexstar, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την εκπομπή από όλα τα θυγατρικά του κανάλια, ασκώντας έτσι πρόσθετη πίεση στο δίκτυο.

Το κύμα αντιδράσεων ήταν αστραπιαίο. Πολιτικοί, καλλιτέχνες και παρουσιαστές κατήγγειλαν τo γεγονός ως πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης. Από τον Μπεν Στίλερ και τη Γουάντα Σάικς μέχρι τον Χένρι Γουίνκλερ, την Τζιν Σμαρτ και τον Τζον Λέτζεντ, πολλοί τόνισαν ότι η διακοπή μιας σατιρικής εκπομπής εξαιτίας πολιτικού σχολίου δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.

Στον αντίποδα, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «καλή είδηση για την Αμερική». Ο ίδιος παρουσιαστής πάντως ακόμη δεν έχει αντιδράσει.

Ο προκλητικός κύριος Κίμελ

Αυτή, φυσικά και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζίμι Κίμελ έχει βρεθεί στο στόχαστρο αντιδράσεων για λεγόμενα και πράξεις του. Άλλωστε, δεν μπορεί να βρίσκεσαι στο επίκεντρο ως σχολιαστής κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων επί δύο δεκαετίες και πλέον χωρίς να έχεις δυσαρεστήσει κανέναν.

Πολύ πριν από τη σημερινή του περιπέτεια, τον Οκτώβριο του 2013, σε μια στήλη της εκπομπής του με τίτλο «Kids Table», παιδιά πέντε και έξι ετών συζητούσαν για το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης και το δημόσιο χρέος. Ένα από αυτά, πρότεινε ως λύση να εξαφανιστούν όλοι οι άνθρωποι στην Κίνα.

Ο Κίμελ, πιστεύοντας ότι ακολουθεί το χιουμοριστικό πνεύμα της στιγμής, απάντησε πως «είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα» και αστειεύτηκε ρωτώντας αν «θα πρέπει να επιτραπεί στους Κινέζους να συνεχίσουν να ζουν». Η φράση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Το ABC έστειλε επιστολή σε οργάνωση Αμερικανοασιατών ζητώντας συγγνώμη και διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση να προσβάλει καμία κοινότητα, περισσότεροι από εκατό διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο ζητώντας πιο ειλικρινή και εκτενή απολογία και την απομάκρυνση του παρουσιαστή, ενώ δημιουργήθηκε ηλεκτρονική αναφορά στον Λευκό Οίκο που συγκέντρωσε πάνω από εκατό χιλιάδες υπογραφές.

Ο ίδιος ο Κίμελ αφιέρωσε μέρος της εκπομπής του για να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη, τονίζοντας ότι νόμιζε πως ήταν προφανές πως δεν συμφωνούσε με τη δήλωση του παιδιού, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν.

Λίγα χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 2020, εν μέσω των κοινωνικών αναταράξεων που προκάλεσε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, επανήλθαν στο φως παλαιότερα βίντεο από το «The Man Show» της δεκαετίας του ’90, στα οποία ο Κίμελ μιμούνταν διάσημους όπως την Όπρα Γουίνφρεϊ και τον αθλητή Καρλ Μαλόουν, χρησιμοποιώντας μεταμφιέσεις και εκφράσεις που σήμερα θεωρούνται επιθετικές. Την ίδια περίοδο ξανακυκλοφόρησε και συνέντευξη του 2009 με την τότε δεκαπεντάχρονη Μέγκαν Φοξ, στην οποία ο παρουσιαστής έκανε σχόλια για την εμφάνισή της που κρίθηκαν ακατάλληλα.

Αντιμέτωπος με το κύμα επαναφοράς του παλιού υλικού, ο παρουσιαστής ζήτησε δημόσια συγγνώμη, επισημαίνοντας ότι έχει εξελιχθεί και ωριμάσει τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια και αναγνωρίζοντας ότι εκείνες οι εμφανίσεις δεν συμβαδίζουν με τις σημερινές ευαισθησίες.

Καμία όμως από αυτές τις υποθέσεις δεν στάθηκαν ικανές να στερήσουν από την εκπομπή του το δικαίωμα ύπαρξης σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο διεθνούς εμβέλειας.

Η «κόντρα» με τον Τραμπ

Το 2022 σε συνέντευξή του στο podcast Naked Lunch ο Τζίμι Κίμελ είχε αποκαλύψει ότι αμέσως μετά τις εκλογές του 2016 είχε ενημερώσει τη διοίκηση της ABC πως, αν του απαγορευόταν να σατιρίσει τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα αποχωρούσε από την εκπομπή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στελέχη του δικτύου τον είχαν προειδοποιήσει ότι η συνεχής κριτική στον πρόεδρο θα μπορούσε να του κοστίσει μεγάλο μέρος του κοινού του, κάτι που τελικά συνέβη, καθώς υπολογίζει ότι έχασε περίπου το μισό της τηλεθέασής του εξαιτίας των πολιτικών του σχολίων.

Η απόρριψη λοιπόν από τη μερίδα του αμερικανικού κοινού που αγαπά τον πρόεδρο Τραμπ και τους εκπροσώπους του MAGA κινήματος -οι οποίοι κόπτονται για την 2η τροπολογία του Συντάγματος και το διακίωμα της οπλοκατοχής, ακόμη κι αν αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες άδικους θανάτους κάθε χρόνο, ειδικά στα σχολεία των ΗΠΑ, αλλά δεν τους απασχολεί ιδιαιτέρως η 1η, που προστατεύει την ελευθερία έκφρασης, εκτός κι αν αυτή αφορά τους ομοϊδεάτες τους-, δεν ήταν κάτι που απασχολούσε τον παρουσιαστή.

Απλοί εργαζόμενοι απολύονται λόγω Κερκ

Την ίδια στιγμή, μακριά από τα στούντιο και τους διάσημους που πληρώνουν το τίμημα της άποψης τους, εργαζόμενοι σε πανεπιστήμια, δήμους, μέσα ενημέρωσης και εταιρείες βιώνουν πολύ σκληρές συνέπειες για αναρτήσεις ή σχόλια σχετικά με τον θάνατο του Κερκ -χωρίς να έχουν και την τύχη της μεγάλης προσωπικής περιουσίας που τους εξασφαλίζει άνετη διαβίωση και μετά την απώλεια της εργασίας του όπως συμβαίνει με τους διάσημους παρουσιαστές.

Η CBS News με ρεπορτάζ της Νάνσι Κόρντες ανέδειξε σειρά απολύσεων και ενεργοποίηση πειθαρχικών μηχανισμών έπειτα από αναρτήσεις εργαζομένων που κυμαίνονται από κριτική στις θέσεις του Κερκ έως επιθετικά σχόλια.

Η Washington Post από την άλλη, κάνει λόγο για «κλιμάκωση πιέσεων» ώστε εργοδότες να τιμωρούν όσους θεωρείται πως παραβιάζουν τα «όρια του επιτρεπτού» στη δημόσια σφαίρα.

Πανεπιστήμια ανακοίνωσαν αποπομπές φοιτητών που βιντεοσκοπήθηκαν να ειρωνεύονται για τον θάνατο του Κερκ, ενώ η Reuters κατέγραψε και αργία καθηγήτριας Νομικής στο Άρκανσο για αναρτήσεις που κρίθηκαν προσβλητικές. Περιφερειακά ΜΜΕ και δημόσιες υπηρεσίες δημοσίευσαν αντίστοιχες αποφάσεις, με επικλήσεις σε κώδικες δεοντολογίας και «αξίες της κοινότητας».

Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προέτρεψε τους πολίτες αν πέσει στην αντίληψη τους ότι κάποιος συνάδελφος, γείτονας κλπ κάνει ανάλογες αναρτήσεις να τον καταγγείλουν στους ανωτέρους τους ή σε κάποιον άλλον αρμόδιο.

Νομικοί επισημαίνουν πως στον ιδιωτικό τομέα, το αμερικανικό πλαίσιο δίνει ευρεία διακριτική ευχέρεια στους εργοδότες για κυρώσεις απέναντι σε προσωπικές αναρτήσεις. Παράλληλα, οργανώσεις υπέρ του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι αυτολογοκρίνονται από φόβο μήπως χαρακτηριστούν «προβληματικοί» και χάσουν τη δουλειά τους.

Η επόμενη μέρα για τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα

Η πρόσφατη παύση του Κίμελ, όπως και η ανακοίνωση για το τέλος της εκπομπής του Κολμπέρ, προοιωνίζουν ότι η επόμενη μέρα θα είναι πιο δύσκολη για όσους επιλέγουν να ασκούν πολιτικό σχολιασμό μέσα από τη σάτιρα.

Προσωπικότητες όπως ο Τζον Όλιβερ, ο Τζίμι Φάλον, ο Σεθ Μάγιερς και ο Τζον Στιούαρτ, οι οποίοι επικρίνουν με σφοδρότητα τον πρόεδρο Τραμπ και το κίνημα MAGA, θα πρέπει να προβληματίζονται σοβαρά για το πώς θα διαχειριστούν τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία φαίνεται να έχει δημιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 2025 με το ξεκίνημα της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Και όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των ανεξάρτητων ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες απαλλαγμένες από τα βάρη που φέρουν τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, θα γίνουν εκείνες οι μοναδικοί δίαυλοι επικοινωνίας για την πολιτική σάτιρα της χώρας. Την οποία σημειωτέον παρακολουθεί με εμμονή μια επίσης πολυπληθής μερίδα της αμερικανικής κοινωνίας, εκείνη που είναι αντίθετη στον πρόεδρο Τραμπ.

Πηγές: Guardian, AP, Reuters, Washington Post, People, Deadline, CBS News, ABC 7 Chicago, Wikipedia.