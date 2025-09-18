Πάνω από 50 σημαντικοί ομιλητές, ανώτατοι δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, πρόεδροι φορέων και επιστημονικών συλλόγων, θα συζητήσουν για τα χρόνια προβλήματα της δικαιοσύνης που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ημερίδα που διοργανώνουν τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας και άλλοι σημαντικοί επιστημονικοί φορείς.

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου στους χώρους του Ωδείου Αθηνών, θα ασχοληθεί με πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με τη δικαστική λειτουργία, την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης να συμβάλει στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ θα παρουσιαστούν προτάσεις από θεσμικούς παράγοντες (υπουργείο Δικαιοσύνης, ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς) με ρεαλιστικά μέτρα για την αποδοτικότερη λειτουργία τους δικαστικού μας συστήματος.

Στην ημερίδα θα λάβει μέρος ο διευθυντής του Βήματος, Περικλής Δημητρολόπουλος που θα συζητήσει με την δημοσιογράφο Ιωάννα Μάνδρου, τον Παύλο Τσίμα και ανώτατους δικαστικούς για τις σχέσεις της δικαιοσύνης με τα Μέσα Ενημέρωσης, ενώ τη συζήτηση για τις μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών θα συντονίσει η δημοσιογράφος των Νέων, Μίνα Μουστάκα και άλλες θεματικές ενότητες δημοσιογράφοι που καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ.

Ο διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς θα συνοψίσει τα συμπεράσματα, σε μια συζήτηση με την ηγεσία της δικαιοσύνης, ενώ στην ημερίδα θα θιγούν θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων:

H δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού νομοθετικού συστήματος, που θα προστατεύει τους πολίτες και θα ενθαρρύνει τις βιώσιμες επενδύσεις.

Η ενίσχυση της επίκαιρης απονομής δικαιοσύνης και της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων με καλύτερη εκπαίδευση, ορθολογικότερη οργάνωση, εκτεταμένη ψηφιοποίηση και ουσιαστικότερη αξιολόγηση.

Η καλλιέργεια κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε να μειωθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης.

Η διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων και της συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης με αυτές.

Η συνεργασία όλων για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς ως προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).