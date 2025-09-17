Προτροπή προς όλους τους δικαστές της χώρας στην ποινική και πολιτική δικαιοσύνη, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και των αναγκών της, με βάση το Σύνταγμα, απήύθυνε η νέα Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, σημειώνοντας παράλληλα ότι παρατηρούνται φαινόμενα αμφισβήτησης, έντονα μάλιστα και επικριτικά, χωρίς στοιχεία, δικαστικών ενεργειών που στρέφονται κατά του κύρους της δικαιοσύνης.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου με την ανακοίνωση της, εν όψει του νέου δικαστικού έτους, κάλεσε τους δικαστές να δικάζουν, παρά τις προσπάθειες επηρεασμού τους, με ψυχραιμία, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους και με γνώμονα τη δικογραφία της κάθε υπόθεσης. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρθηκε σε φαινόμενα προσπάθειας επιρροής της δικαστικής κρίσης και σε άλλα που συνιστούν χειραγώγηση των δικαστών με εξωδικαστικά, προσωπικά και υποκειμενικά κριτήρια ατόμων η ομάδων.

Όπως συγκεκριμένα σημείωσε, «μεταξύ άλλων και μέσω της στοχοποίησης και διαπόμπευσης των δικαστικών λειτουργών, ενώ το πιο ανησυχητικό όλων είναι ότι επιχειρείται ο αυθαίρετος σφετερισμός της συνταγματικά κατοχυρωμένης, ως αδέσμευτης, δικαστικής κρίσης, από ”πρόσωπα” και ”ομάδες πολιτών”, που εμφανίζονται να κατέχουν τη νομική επιστήμη καλύτερα και πληρέστερα από τους δικαστές, και οι οποίοι ως ”υπερδικαστές”, έχουν αλάθητη κρίση και κατέχουν τη μοναδική αλήθεια,παραγνωρίζοντας ότι κατά το Σύνταγμα, η συνείδηση του ίδιου του δικαστικού κριτή πρέπει να συνιστά τον μοναδικό παράγοντα σχηματισμού της δικανικής πεποίθησης».

Η απάντηση σε όλα αυτά, κατά την Πρόεδρο του ΑΠ, οφείλει να είναι θεσμική από τους δικαστές, τους οποίους κάλεσε να δικάζουν ψύχραιμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, «αγνοώντας, όπως ανέφερε, δηλώσεις, σχολιασμούς ή και επικρίσεις, που δημοσιοποιούνται, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο και αφορούν σε υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιόν τους ή πρόκειται να εκδικαστούν, ακόμη και όταν γίνονται υπό την επίφαση επιστημονικής κρίσης ή ως έκφραση της κοινής γνώμης. Οφείλουν επίσης να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς επηρεασμούς, παρεμβάσεις, πιέσεις,παραινέσεις, απειλές, άμεσα ή έμμεσα, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται, ο οποίος, επιδιώκοντας την αυτοπροβολή ή την εξυπηρέτηση ξένων προς τη Δικαιοσύνη συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, προσβάλλει ανενδοίαστα τους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, «εκφοβίζει» δικαστές και επιχειρεί να χειραγωγήσει την ανεξάρτητη και απροκατάληπτη δικαστική κρίση. Τέλος, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωση της, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στους δικαστές και σημείωσε τη συμβολή των δικηγόρων για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης.