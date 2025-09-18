Εκτός φυλακών βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης οι δύο άνδρες που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα. Οι δύο νεαροί είχαν κριθεί ύποπτοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Γηροκομείο τον περασμένο Αύγουστο.

Για αυτό το λόγο είχαν προφυλακιστεί. Από την αρχή ο 25χρονος και ο 21χρονος είχαν δηλώσει ότι είναι αθώοι. Πριν από λίγες ημέρες έγινε θετική εισήγηση από την αρμόδια εισαγγελέας για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Οι δικηγόροι τους παρουσίασαν νέα στοιχεία και ο ανακριτής Πατρών άναψε το πράσινο φως για να βρεθούν εκτός φυλακής. Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της παρουσίας το πρώτο 15νθήμερο του μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολής εγγύησης 3.000 ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ότι για την υπόθεση η Πυροσβεστική είχε αποφανθεί όσον αφορά την εστία στο Γηροκομείο ότι πρόκειται για κηλίδωση, εστία δηλαδή από την υπάρχουσα πυρκαγιά.