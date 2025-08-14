Μεγάλη ένταση προκλήθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο Πατρών κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων, 27 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται ότι προέβησαν σε εμπρησμό στην περιοχή Συχαινά της Αχαΐας.

Συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε και τους εξύβρισε χυδαία, φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Αρνείται τις κατηγορίες

Σχεδόν δύο ώρες μετά την άφιξη των δύο πρώτων εκ των κατηγορουμένων, στα δικαστήρια οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα και ο τρίτος, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της εισαγγελικής αρχής για να του ασκηθεί δίωξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Ποιοι είναι οι τρεις συλληφθέντες;

Δύο από τους συλληφθέντες, ηλικίας 27 και 19 ετών, κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους μέσω βιντεοληπτικού υλικού.

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα.

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην κατοχή του, ωστόσο, βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης με σπίρτα και αναπτήρα.

Ο τρίτος από τους κατηγορούμενους, ένας 25χρονος, συνελήφθη χθες, Τετάρτη, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.