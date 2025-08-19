Προφυλακιστέοι για τη φωτιά στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή Γηροκομείο, κρίθηκαν ο 21χρονος και ο 25χρονος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο 25χρονος ολοκλήρωσε την Τρίτη 19 Αυγούστου την απολογία του μετά από τέσσερις ώρες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο 21χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη (13/8) ενώ ο 21χρονος φίλος του, που φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής, εμφανίστηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, κρίθηκε ύποπτος φυγής και γι’ αυτό εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Τι υποστήριξαν οι δικηγόροι του;

Για την υπόθεση εξέδωσαν ανακοίνωση και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τού 25χρονου, οι οποίοι εκπροσωπούν στην παρούσα φάση και τον 21χρονο αλλοδαπό. Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, η σύλληψη του 25χρονου δημιουργεί εύλογες απορίες, για το πώς χαρακτηρίστηκε ως ύποπτος φυγής, καθώς «είναι νέος άνθρωπος που ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει και αντιθέτως εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των Αρχών», ενώ από την πρώτη στιγμή έχει τεθεί επανειλημμένα στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών και σήμερα προσήλθε αυτοβούλως έξω από το γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να καταθέσει.

Οι δικηγόροι, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, στην κοινή δήλωση τους υπογραμμίζουν ότι ο 21χρονος προσήλθε στις 13 Αυγούστου αυτοβούλως στην Αστυνομία και δήλωσε οδηγός της μοτοσικλέτας, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος και «δεν επιχείρησε ποτέ να αποφύγει τη Δικαιοσύνη· αντιθέτως, η σημερινή του παρουσία καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες και την πρόθεσή του να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Και σημειώνουν: «Η μεταβολή της ιδιότητάς του από μάρτυρα σε κατηγορούμενο τη στιγμή που βρισκόταν ήδη ενώπιον των Αρχών αναδεικνύει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και νηφαλιότητα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Δικαιοσύνη καλείται να σταθμίσει όλα τα πραγματικά δεδομένα με αμεροληψία, ώστε να αποδοθεί η αλήθεια».