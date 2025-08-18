Απολογείται σήμερα στις 11 το πρωί ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Εν τω μεταξύ χθες (17/8) κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο 27χρονος και ο 19χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Συχαινά. Οι δύο νεαροί, μετά τις απολογίες τους, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ η κατάσταση στην Πάτρα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε 40.500 στρέμματα, ενώ περισσότερα από 90 σπίτια και αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, με τις διαδικασίες αποκατάστασης να τίθενται σήμερα στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης υπό την προεδρία του υφυπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα, με τη συμμετοχή δημάρχων των πληγεισών περιοχών και του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Το απόγευμα ο υφυπουργός θα μεταβεί στην Πρέβεζα.

Την ίδια ώρα, συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τις ζημιές στις υποδομές και να επανέλθει η κανονικότητα στις πληγείσες περιοχές.