Υπό κράτηση βρίσκονται από χθες το βράδυ δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Τρίτη στην περιοχή των Συχαινών Πάτρας και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, μπαίνοντας ουσιαστικά στον αστικό ιστό και προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δύο μοναστήρια.

Ακόμη ένα άτομο προσήχθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, ως ύποπτο από την περιοχή της Αρόης, ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη χθες με την κατηγορία του εμπρησμού στη περιοχή του Γηροκομείου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στα Συχαινά, είναι ένας 27χρονος και ένας 19χρονος, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες, ενώ ο 19χρονος έχει ήδη ομολογήσει.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος ομολόγησε ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία άλλη πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στη διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο κι ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης, λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς η σύλληψη έγινε μέσα στα όρια του αυτοφώρου. Ο 19χρόνος που ομολόγησε την πράξη του, είπε επίσης στους αστυνομικούς ότι νωρίτερα έπινε με την παρέα του και βλέποντας τη φωτιά είπαν να βάλουν μία καινούργια. Η απάντηση αυτή ωστόσο, δεν έπεισε τις Αρχές, που προσπαθούν να μάθουν εάν υπήρχε ηθικός αυτουργός, κάποιο πρόσωπο δηλαδή που να έδωσε την εντολή να προκαλέσουν τη φωτιά.

Κανένας τους δεν έχει απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Ο 25χρονος από τη φωτιά στο Γηροκομείο

Ο 25χρονος που συνελήφθη επίσης χθες, στην περιοχή του Γηροκομείου, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στο σημείο από όπου, λίγο αργότερα, ξεκίνησε φωτιά. Υπάρχουν άλλωστε φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν τις κινήσεις του. Στις εικόνες διακρίνεται να παρατηρεί τον χώρο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά την αποχώρησή του, στο σημείο ξεσπά νέα εστία φωτιάς.

Η πυρκαγιά θεωρήθηκε από την αρχή ύποπτη, καθώς εκδηλώθηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το κύριο μέτωπο, όπου εκείνη την ώρα επικεντρώνονταν οι προσπάθειες των πυροσβεστών.

Και μία προσαγωγή

Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη, εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του.

Ο προσαχθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.