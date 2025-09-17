Σε επικοινωνία με τη σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήρθε στέλεχος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μετά την αποκάλυψη που έκανε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, ότι δέχθηκε απειλές από χρήστη λογαριασμού στα social media, κατά της οικογένειάς της.

Ο αστυνομικός την ενημέρωσε πως μπορεί να κάνει επίσημη καταγγελία στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για τον χρήστη που έστειλε το χυδαίο μήνυμα.

Μία μέρα μετά τη νίκη της Εθνικής στη Ρίγα της Λετονίας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο δέχτηκε απειλητικά μηνύματα στο Instagram.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις», αναφερόταν στο μήνυμα του αποστολέα, το όνομα του οποίου παραπέμπει σε Τούρκο.

Απαντώντας σε αυτήν την αήθη επίθεση, η Μαράια Ριντλσπρίγκερ αναφέρει πως «Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό», χωρίς να παραλείπει να συγχαρεί την ομάδα της Τουρκίας για το ασημένιο μετάλλιο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε.

Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».