Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέδειξε την ουσία του τι σημαίνει να είσαι αθλητής και κυρίως, να είσαι ηγέτης-πρότυπο.

Ο «χάλκινος» στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ανδρών φρόντισε με μήνυμα του στα social media, το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφία του ίδιου με τον Αλπερέν Σενγκούν αγκαλιά μετά από αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χιούστον Ρόκετς, να… σβήσει κάθε διαμάχη που είχε «ανάψει» μετά τον ημιτελικό με την Τουρκία και τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης», αλλά και την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ του ίδιου και του αντίπαλου σέντερ στο διαδίκτυο και όχι μόνο…

Άλλωστε οι πραγματικά μεγάλοι δεν κρίνονται μόνο από τα καλάθια που βάζουν, αλλά από τις αξίες που κουβαλούν. Και ο Γιάννης φώναξε πιο δυνατά από όλους πως η ενότητα, ο σεβασμός και η αγάπη για το παιχνίδι είναι αυτά που μένουν όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου.

«Παίζουμε για την αγάπη προς τις πατρίδες μας. Παίζουμε για την αγάπη προς το άθλημα.Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός υπάρχει για να μας ενώνει, όχι για να μας διχάζει», ανέφερε ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Μάλιστα, έκανε και ένα story μέσα από το οποίο ζήτησε συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε κατά τη διάρκεια του live μετά την κατάκτηση του μεταλλίου όπου την είχε πει σε κάποιον που είχε σχολιάσει με τούρκικες σημαίες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη νίκη της Τουρκίας, ο Αλπερέν Σενγκούν άναψε φωτιές με τη δήλωσή του ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «δεν είναι και τόσο καλός πασέρ». Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις: ο Βασίλης Σπανούλης τον χαρακτήρισε «πολύ μικρό παιδί» για να μιλάει έτσι για τον Γιάννη, ενώ ο ίδιος ο «Greek Freak» απάντησε με αιχμή, προτρέποντάς τον να δει τα στιγμιότυπά του στο YouTube.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ