Μία μέρα μετά τη νίκη της Εθνικής στη Ρίγα της Λετονίας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, δέχτηκε απειλητικά μηνύματα στο Instagram.

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις» αναφερόταν στο μήνυμα του αποστολέα, το όνομα του οποίου παραπέμπει σε Τούρκο.

«Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό» αναφέρει η Μαράια Αντετοκούνμπο, χωρίς να παραλείπει να συγχαρεί την ομάδα της Τουρκίας για το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε.

Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».