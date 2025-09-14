Ήταν ο ηγέτης της προσπάθειας της Εθνικής που έφτασε μέχρι την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε με τις εμφανίσεις του μία ακόμα ατομική διάκριση.

Ο ηγέτης της γαλανόλευκης συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Eurobasket με μέσο όρο 27,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά ματς.

FIBA EuroBasket 2025 All-Star Five: 🇩🇪 Dennis Schroder (MVP)

🇸🇮 Luka Doncic

🇩🇪 Franz Wagner

🇬🇷 Giannis Antetokounmpo

🇹🇷 Alperen Sengun — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Μαζί του στην κορυφαία πεντάδα ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Φραντς Βάνγκερ, ο Αλπερεν Σενγκρούν και ο Ντένις Σρέντερ. Ο τελευταίος κατέκτησε και τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης. Ο γκαρντ της Γερμανίας είχε 20,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ ανά ματς.