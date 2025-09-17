5 το πρωί: «Βουλιάζει» από μετανάστες η Κρήτη – Μαζική φυγή από τη Γάζα – Νέο καμπανάκι από Ντράγκι
Οι εικόνες των χιλιάδων αμάχων στη Γάζα που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, πολλές φορές με τα παιδιά τους στα χέρια και το βλέμμα στραμμένο στο κενό, αποκαλύπτουν το αδιέξοδο ενός πολέμου χωρίς ορίζοντα. Κάθε μέρα που περνά, με δεκάδες νεκρούς, ενισχύεται η αίσθηση πως δεν υπάρχει στρατιωτική νίκη ικανή να καλύψει το βάθος της τραγωδίας που συντελείται.
Μεταναστευτικές ροές «πνίγουν» την Κρήτη
- Νέο μπαράζ αφίξεων: Η απότομη αύξηση αφίξεων μεταναστών στην Κρήτη – 883 μόνο από τις 12 Σεπτεμβρίου – προκάλεσε κινητοποίηση της κυβέρνησης. Σε σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη αποφασίστηκε ότι Λιμενικό και ΕΛ.ΑΣ. θα μεταφέρουν τους νεοεισερχόμενους σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, ώστε να αποσυμφορηθεί το νησί. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και μέσα σε λίγες ημέρες θα έχουν απομακρυνθεί όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες. Τόνισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς όσοι περνούν παράνομα τα σύνορα τελούν υπό διοικητική κράτηση.
- Η προσέγγιση της Κομισιόν: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι το μεταναστευτικό είναι ένα σύνθετο ζήτημα με κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις, που δεν αντιμετωπίζεται με απλουστεύσεις. Ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, αναγνώρισε την κρίσιμη κατάσταση στη Λιβύη και σημείωσε ότι απαιτείται ενεργός εμπλοκή της ΕΕ και των κρατών-μελών. Όπως είπε, η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές συνέπειες, αλλά και τον κίνδυνο εργαλειοποίησης των ροών, και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους βασικούς παράγοντες της περιοχής για την καλύτερη διαχείριση της πίεσης.
- Η διαδρομή: Αφετηρία η Λιβύη και προορισμός η Κρήτη. Η Γαύδος, πρώτο σημείο άφιξης λόγω θέσης, δέχεται καθημερινά λέμβους με δεκάδες ανθρώπους σε συνθήκες απόγνωσης. Όλοι οι νεοαφιχθέντες μεταφέρονται στα Χανιά, όπου ο εκθεσιακός χώρος στην Αγυιά φιλοξενεί πλέον πάνω από 1.100 άτομα, πολύ πέρα από τις δυνατότητές του. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται άθλιες με τις τοπικές αρχές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για υγειονομικά προβλήματα και ζητούν άμεση παρέμβαση της Πολιτείας. Το Λιμενικό βρίσκεται στα όριά του. Παράλληλα, στην Ιεράπετρα οι τοπικές κοινωνίες ανταποκρίνονται με βοήθεια, αν και εκφράζονται ανησυχίες για υπερφόρτωση δομών και έλλειψη κεντρικής στήριξης.
Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας
- Ξεκίνησε η μεγάλη χερσαία επίθεση: Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ κήρυξε την έναρξη μεγάλης κλίμακας επιχείρησης με τη φράση «η Γάζα φλέγεται», ενώ οι IDF ανακοίνωσαν ότι η χερσαία επέλαση θα κρατήσει μήνες. Ήδη οι ισραηλινές δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στην πόλη για να αντιμετωπίσουν περίπου 3.000 μαχητές της Χαμάς, με τουλάχιστον 91 νεκρούς αμάχους μόνο την Τρίτη.
- Σκληρές προειδοποιήσεις Νετανιάχου: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι αν η Χαμάς βλάψει έστω και έναν από τους Ισραηλινούς ομήρους, «το τέλος της θα έρθει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζει». Ο ίδιος συζήτησε το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» αν χρησιμοποιήσει ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες. Παράλληλα, ο ΟΗΕ μίλησε για «γενοκτονία» και «φρικαλεότητες», ενώ η Κομισιόν προανήγγειλε νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ.
- Μαζική φυγή αμάχων: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα με όποιον τρόπο μπορούν, αναζητώντας ασφάλεια στο νότο, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις ισοπεδώνουν πολυκατοικίες, τζαμιά και σχολεία. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές καταγράφουν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ενώ κάτοικοι περιγράφουν πως «είναι σαν να δραπετεύεις από τον θάνατο προς τον θάνατο». Παράλληλα, Ισραηλινοί στρατηγοί εκφράζουν φόβους ότι η επιχείρηση μπορεί να αποδειχθεί «παγίδα θανάτου» και να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους.
Η επέτειος της έκθεσης Ντράγκι για την ΕΕ
- Σκληρή «διάγνωση»: Για μια Ευρώπη που κινείται με βραδύτητα, βαλτωμένη από τη γραφειοκρατία και πολύ πίσω από τους κύριους ανταγωνιστές της, ιδίως τις ΗΠΑ και την Κίνα, έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δημοσίευση της έκθεσής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα χρόνο αργότερα, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πιο δύσκολη θέση».
- Οι δράσεις που απαιτούνται: Μεταξύ των προτεραιοτήτων που απαιτούν άμεση δράση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η άρση των εμποδίων στην εξάπλωση νέων τεχνολογιών, η ριζική απλοποίηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και η κάθετη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη βιομηχανία..
- Που στάθηκε η Λάιεν: Στον δικό της απολογισμό για τον έναν χρόνο από την παρουσίαση της έκθεσης Ντράγκι, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στάθηκε στο υψηλό ενεργειακό κόστος που υπάρχει στην Ένωση, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξει σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών για την ελεύθερη ροή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.
Η κόντρα για την κομματική ιδιότητα της Σεμερτζίδου
- Νέος γύρος αντιπαράθεσης: Μετά τις αντιδράσεις για την άρνηση της πλειοψηφίας να αποδεχθεί διακομματικό προεδρείο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου ρίχνει εκ νέου λάδι στη φωτιά, μετά το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με το οποίο δεσμεύονται ακίνητα αλλά και πολυτελή αυτοκίνητα της ίδιας.
- Κόντρα ΝΔ-ΠαΣοΚ: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε χθες σε συνέντευξή του ότι για το θέμα αρμόδια να τοποθετηθεί είναι η ΝΔ, σημειώνοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις ακολουθείται διαδικασία αναστολής.Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι καθυστέρησε να παραδεχθεί πως η κ. Σεμερτζίδου παρέμενε μέλος του κόμματος. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, ξεκαθάρισε ότι η κομματική ιδιότητα της Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις αρχές Αυγούστου.
- Η αλλαγή στην Εξεταστική: Ο βουλευτής Λάρισας Γεώργιος Ρούντας θα εκπροσωπήσει τη «Νίκη» στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την απομάκρυνση του Νίκου Βρεττού. Ο τελευταίος παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής, καθώς ψήφισε υπέρ της πρότασης της ΝΔ για την προεδρία της επιτροπής, παραβιάζοντας την κομματική γραμμή.
Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή ο δολοφόνος του Κέρκ
- Προμελετημένη η δολοφονία του Κερκ: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, οι οποίες επιβαρύνουν τη θέση του δράστη. Στο φως της δημοσιότητας βγήκαν πληροφορίες και μηνύματα όπου ο κατηγορούμενος ανέφερε πως αν είχε την ευκαιρία να «βγάλει από τη μέση» το θύμα, σκόπευε να το κάνει, γεγονός που επιβεβαίωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.
- Γεγονός η θανατική ποινή: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορήθηκε και επισήμως για διακεκριμένη δολοφονία, χρήση πυροβόλου όπλου που προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, αλλοίωση στοιχείων και διάπραξη αδικήματος βίας παρουσία παιδιού, με τον εισαγγελέα της κομητείας της Γιούτα να ανακοινώνει πως θα ζητήσει τη θανατική ποινή.
- Τι θα κρίνει την ποινή; Ένας από τους τέσσερις «επιβαρυντικούς παράγοντες» πρέπει να συντρέχει προκειμένου να αποφασιστεί η θανατική ποινή στον κατηγορούμενο, οι οποίες είναι οι εξής: ύπαρξη πολλαπλών θυμάτων, στοχοποίηση αστυνομικού ή δημόσιου λειτουργού, διάπραξη του εγκλήματος παράλληλα με άλλο σοβαρό αδίκημα όπως απαγωγή ή αν το έγκλημα χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα ειδεχθές, σκληρό ή αποκρουστικό».
