Για την άφιξη περίπου 850 μεταναστών στην Κρήτη από 12-15/9 μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε ξεκίνησε «από χθες η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», με μεταφορά σε δομές που υποδεικνύει το υπουργείο.

Ο υπουργός διευκρίνισε στο ERTNews ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι» υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα. Το φαινόμενο, όπως είπε, εξετάζεται «αν είναι συγκυριακό ή αν συνδέεται με επιθετική κίνηση κυκλωμάτων διακινητών ή άλλες σκοπιμότητες εργαλειοποίησης».

Η τροπολογία προς τη λήξη χάνει τη δυναμική της

Σύμφωνα με τον υπουργό, η τροπολογία που εφαρμόστηκε από τον Ιούλιο «λειτούργησε σε απόλυτο βαθμό για δύο μήνες», ωστόσο πλησιάζοντας προς τη λήξη της (11 Οκτωβρίου) «χάνει τη δυναμική της, καθώς ενδέχεται να δώσει κίνητρο σε νέες ροές». Για την επέκταση ή όχι του μέτρου, τόνισε ότι θα υπάρξει αξιολόγηση ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι, παρά την εικόνα στην Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο καταγράφεται μείωση 11% στις ροές, με τη συνεργασία της τουρκικής ακτοφυλακής να συμβάλλει στον περιορισμό των αφίξεων. Αντίθετα, στην Κρήτη δημιουργήθηκε νέος δίαυλος μεταφοράς μεταναστών, τονίζοντας ότι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας είχαν συμφωνηθεί να μην ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φύλαξη και παρακολούθηση στη θαλάσσια ζώνη της Λιβύης, με τη συμμετοχή του Λιμενικού και του Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «αν συνεχιστεί το φαινόμενο, θα υπάρξει κλιμάκωση και σε αυτό το σκέλος».

Νέες αφίξεις αυξάνουν ξανά τον αριθμό στη δομή

Συνεχίζεται η έντονη κινητικότητα μεταναστών στην Κρήτη, με νέες αφίξεις να αντισταθμίζουν τις αναχωρήσεις από τη δομή φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Ευτυχία Πενηνταράκη, το βράδυ της Κυριακής 200 Σουδανοί μετανάστες επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής και έφτασαν το πρωί της Δευτέρας στον Πειραιά, με τελικό προορισμό τη Μαλακάσα. Ωστόσο, μέσα στη νύχτα πραγματοποιήθηκαν νέες επιχειρήσεις διάσωσης:

40 άτομα περισυνελέγησαν από εμπορικό πλοίο.

69 άτομα διασώθηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex, νοτίως της Γαύδου.

100 άτομα αποβιβάστηκαν στη Γαύδο σε δύο διαφορετικές παραλίες, με μία βάρκα που έκανε δύο προσεγγίσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονταν

11 γυναίκες και 9 παιδιά.

Έτσι, ο αριθμός των νέων αφίξεων έφτασε τους 209, σχεδόν όσοι και οι αναχωρήσαντες, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι στην Αγιά να παραμένουν στους 936, ενώ συνολικά υπολογίζονται 939 μαζί με όσους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση στη δομή χαρακτηρίζεται δύσκολη, με αναφορές ότι οι Αιγύπτιοι μετανάστες δημιουργούν συχνότερα εντάσεις, ενώ οι Σουδανοί, που αναχώρησαν, «έχουν άλλη κουλτούρα» και προκαλούν λιγότερα προβλήματα.

Απόψε αναμένεται νέα αναχώρηση ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση. Παράλληλα, οι αρχές ελπίζουν ότι η επιδείνωση του καιρού θα περιορίσει τις νέες απόπειρες διέλευσης, καθώς οι ξύλινες λέμβοι που χρησιμοποιούνται δεν μπορούν να ταξιδέψουν με ισχυρότερο κύμα.