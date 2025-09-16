Τον απολογισμό για τον έναν χρόνο από την παρουσίαση της έκθεσης Ντράγκι έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον οποίο στάθηκε, μεταξύ άλλων, στο υψηλό ενεργειακό κόστος που υπάρχει στην Ένωση, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξει σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών για την ελεύθερη ροή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Γιατί η ΕΕ πληρώνει πιο ακριβά την ενέργεια

Όπως τόνισε, ο βασικός λόγος που η Ε.Ε. πληρώνει παραπάνω για την ενέργεια από ότι οι ανταγωνιστές της είναι η εξάρτηση από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. Η λύση, ανέφερε, είναι η εγχώρια παραγωγή ενέργειας μέσω των ΑΠΕ και των πυρηνικών σταθμών.

Στη σημερινή της ομιλία με αφορμή την πάροδο ενός έτους από τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε έναν απολογισμό σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική.

“Κατά το τελευταίο έτος σημειώσαμε αξιοθαύμαστη πρόοδο. Ξεκινήσαμε το Πακέτο Αιολικής Ενέργειας, που μειώνει τον αδειοδοτικό χρόνο κατά δύο τρίτα. Στο α’ εξάμηνο του 2025 οι επενδύσεις στα αιολικά έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ με πάνω από 40 δισ. ευρώ. Άρα, οι επενδυτές επιλέγουν Ευρώπη”, τόνισε η Λάιεν.

Πάντως, η ίδια παραδέχτηκε ότι οι τιμές παραμένουν υψηλές ανά την Ευρώπη. “Σε ορισμένα κράτη-μέλη ο ηλεκτρισμός στοιχίζει δύο ή τρεις φορές παραπάνω από ότι σε άλλα. Πολλές εξάρσεις των τιμών μπορούσαν να αποφευχθούν αν η ενέργεια μπορούσε να ρεύσει πιο εύκολα εκεί που χρειάζεται. Όμως, τα εθνικά δίκτυα δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένα. Συχνά μας λείπουν οι απαραίτητες διασυνδέσεις ή δεν αξιοποιούμε επαρκώς τις υφιστάμενες”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο, πλέον η Ε.Ε. άρχισε να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα: Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Κομισιόν για χρήση πόρων από τα ταμεία συνοχής για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών. Παράλληλα, η Κομισιόν θα προτείνει ένα Πακέτο Δικτύων και ένα νέο Πακέτο Ενεργειακών Λεωφόρων που θα επικεντρωθούν σε οκτώ κρίσιμες στενωπούς.

Οι ενεργειακοί διάδρομοι

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε επίσης ότι μέχρι το τέλος του έτους θα παρουσιαστεί πακέτο μέτρων για τα δίκτυα, συνοδευόμενο από μια νέα πρωτοβουλία δημιουργίας «ενεργειακών διαδρόμων», με στόχο την απρόσκοπτη ροή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και τη συγκράτηση των τιμών.

«Θα επικεντρωθούμε σε οκτώ κρίσιμα σημεία συμφόρησης στην ενεργειακή μας υποδομή. Από τα Πυρηναία έως τον αγωγό Trans-Balkan. Από το στενό του Όρεσουντ έως το κανάλι της Σικελίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέμβει με χρηματοδότηση όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να εξαλειφθούν τα προβλήματα βήμα-βήμα.