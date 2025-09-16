Σε νέο γύρο αντιπαράθεσης κυβέρνησης – ΠαΣοΚ οδήγησε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Πόπης Σεμερτζίδου για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν αλληλοκατηγορίες για παραπλάνηση και «λαθροχειρίες».

Κυβερνητικές πηγές επιρρίπτουν ευθύνες στο ΠαΣοΚ για διαστρέβλωση δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι χρειάστηκε μήνες για να «ομολογήσει» πως η κ. Σεμερτζίδου παραμένει μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, για επιχείρηση παραπλάνησης της κοινής γνώμης με «λαθροχειρίες» κατηγορούν κυβερνητικές πηγές το ΠαΣοΚ, με αφορμή ανακοίνωση του κόμματος για τη στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην υπόθεση Σεμερτζίδου.

Όπως τονίζουν, ο κ. Μαρινάκης ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κ. Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως υποστήριξε το ΠαΣοΚ. Αντιθέτως, σημείωσε ότι μιλά θεσμικά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και όχι της Ν.Δ., ενώ υπογράμμισε ότι «από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής».

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γνωστοποιήσει από τις 5 Αυγούστου την αναστολή της κομματικής ιδιότητας της κ. Σεμερτζίδου.

«Για άλλη μια φορά το ΠαΣοΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα», σχολιάζουν, «αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας».

«Μέλος της ΝΔ με δόξα και τιμή»

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ομολογήσει αυτό που ήξεραν όλοι, ότι δηλαδή ως σήμερα η κ. Σεμερτζίδου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας με δόξα και τιμή», σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την πρωινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ερωτηθείς για την περίπτωση της Πόπης Σεμερτζίδου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι όντως υπήρξε πολιτεύτρια της ΝΔ το 2019, αλλά το 2023 εκρίθη και δεν συμπεριελήφθη στα ψηφοδέλτια ενώ για το εάν παραμένει στέλεχος της ΝΔ., είπε ότι «αρμόδια είναι να απαντήσουν τα κομματικά όργανα».

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Alpha ότι η ιδιότητα του μέλους της ΝΔ της κυρίας Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. «Από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα», κατέληξε η κ. Σδούκου.