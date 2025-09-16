Ο Γεώργιος Ρούντας θα είναι ο εκπρόσωπος της Νίκης στην Εξεταστική Επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ανακοίνωση του κόμματος ότι αποσύρει τον βουλευτή της Νίκο Βρεττό και τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής, αντικαταστάτης του ορίστηκε ο βουλευτής Λάρισας της Νίκης.

Σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως η απόφαση ελήφθη «μετά την αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της Ν.Δ. για τη θέση του προέδρου» της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του που ακολούθησαν ότι η πλειοψηφία έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο βουλευτής σπάει την «κομματική γραμμή». Χθες ο κ. Βρεττός, ψήφισε υπέρ του Ανδρέα Νικολακόπουλου για την προεδρία της επιτροπής, κάνοντας την διαφορά αφού ήταν ο μοναδικός βουλευτής από την αντιπολίτευση που ψήφισε θετικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο βουλευτής εξήγησε τη στάση του στη ψηφοφορία, τονίζοντας πως αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, διαφωνεί ωστόσο με το μονοκομματικό προεδρείο.