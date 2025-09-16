Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο 22χρονος ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα σε δικαστήριο της Γιούτα, προκειμένου να αντιμετωπίσει επίσημες κατηγορίες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ακόμη και ανθρωποκτονία εκ προμελέτης με πιθανή θανατική ποινή.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό και τα επίσημα έγγραφα της κατηγορίας πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα μετά τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζεφ Γκρει.

Ο 22χρονος πρόκειται επίσης να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο σήμερα, Τρίτη, όπου θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες, με την πιθανότητα να ακολουθήσουν και ομοσπονδιακές διώξεις, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι κατηγορίες απαγγέλλονται ενώ οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να διερευνούν εάν ο ύποπτος έδρασε μόνος ή ως μέρος ομάδας. Δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και ομοσπονδιακές κατηγορίες για εγκλήματα μίσους.

Κίνητρο δεν έχει επισήμως αποκαλυφθεί, ωστόσο ο Τζει Ντι Βανς δήλωσε ότι «η αριστερή εξτρεμιστική ιδεολογία» ήταν «μέρος του λόγου» για τον οποίο δολοφονήθηκε ο Κερκ, χωρίς να παραθέσει στοιχεία.

Είχε εμμονή με τον Κερκ ο δράστης

«Βρέθηκαν πληροφορίες, μια ανταλλαγή μηνυμάτων, όπου ο ύποπτος ανέφερε συγκεκριμένα ότι είχε την ευκαιρία να “βγάλει από τη μέση” τον Τσάρλι Κερκ και ότι σκόπευε να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο Πατέλ αποκάλυψε επίσης ότι DNA του υπόπτου βρέθηκε σε πετσέτα που χρησιμοποιήθηκε για να τυλιχτεί το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, καθώς και σε κατσαβίδι που βρέθηκε στη στέγη από όπου πιστεύεται ότι πυροβόλησε ο Ρόμπινσον.

Σε χωριστή δήλωση, ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μπονγκίνο, είπε ότι ο Ρομπινσον φέρεται να είχε «εμμονή» με τον Κερκ, επικαλούμενος το ψηφιακό του αποτύπωμα που έδειχνε «πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια».

«Συνάδελφοί του ανέφεραν ότι απομακρυνόταν από συζητήσεις όταν έμπαινε το θέμα της πολιτικής», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το FBI εξετάζει εάν υπήρχε προγενέστερη γνώση των προθέσεών του χωρίς ενημέρωση των αρχών.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει δεσμευθεί να επιδιώξει τη θανατική ποινή για τον φερόμενο ως δολοφόνο του Κερκ, ωστόσο ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας, Ντέρεκ Μπράουν, επισήμανε ότι «οι εισαγγελείς εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία».

Τι θα κρίνει την επιβολή θανατικής ποινής;

Η νομοθεσία της Γιούτα προβλέπει ότι για να επιδιωχθεί η θανατική ποινή πρέπει να συντρέχει ένας από τέσσερις «επιβαρυντικούς παράγοντες»: ύπαρξη πολλαπλών θυμάτων, στοχοποίηση αστυνομικού ή δημόσιου λειτουργού, διάπραξη του εγκλήματος παράλληλα με άλλο σοβαρό αδίκημα όπως απαγωγή ή αν το έγκλημα χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα ειδεχθές, σκληρό ή αποκρουστικό».

«Αποτελεί προφανώς μέρος της νομοθεσίας της Γιούτα», ανέφερε ο Μπράουν, «είναι μια επιλογή, αλλά δεν μπορώ να πω αν θα παίξει ρόλο σε αυτή την υπόθεση». Πρόσθεσε πάντως ότι οι κατηγορίες μπορεί να τροποποιηθούν και μια απόφαση για επιδίωξη της θανατικής ποινής «θα μπορούσε να ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».