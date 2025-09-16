Η απότομη άνοδος των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη προκάλεσε συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μόνο από τις 12 Σεπτεμβρίου είχαμε 883 νέες παράνομες αφίξεις. Η πιεστική αυτή κατάσταση προκάλεσε τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα ήδη να εξετάζονται μέτρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, το υπουργείο Μετανάστευσης παρακολουθεί στενά το φαινόμενο, εξετάζει όλα τα σενάρια και τα περιθώρια δράσης.

Τη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, και ο αρχηγός του Λιμενικού. Συμφωνήθηκε πως το Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία θα αναλάβουν τη μεταφορά μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα, με στόχο την αποφόρτιση της κατάστασης στην Κρήτη.

2.642 αφίξεις σε μία εβδομάδα

Ο Παύλος Μαρινάκης, πάντως, χθες ξεκαθάρισε πως «το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παρακολουθεί στενά το φαινόμενο των αυξημένων ροών προς την Κρήτη και εξετάζει όλα τα σενάρια και τα περιθώρια δράσης. Υπενθυμίζεται, ότι το έκτακτο μέτρο της αναστολής, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή για όσους εισέρχονται παράνομα από τη Βόρεια Αφρική, εκπνέει στις 11 Οκτωβρίου. Θα δούμε, λοιπόν, τι θα συμβεί με αυτό, με βάση και τη συνεκτίμηση της κατάστασης».

Υποστήριξε ότι το μέτρο αυτό λειτούργησε ως σοβαρό αντικίνητρο και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Επικαλούμενος στοιχεία που δίνει το αρμόδιο υπουργείο πριν από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας τον Ιούλιο, σε μία μόνο βδομάδα καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, ενώ ολόκληρος ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650. Τον Αύγουστο οι αφίξεις μειώθηκαν σε 689, δηλαδή είχαμε μείωση της τάξης του 80%.

Τώρα, για τον Σεπτέμβριο στο πρώτο δεκαήμερο, είχαμε μόνο 75 αφίξεις, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται μία αύξηση: 689 αφίξεις στα Χανιά, 137 στο Ηράκλειο, 57 στο Ρέθυμνο. Συνολικά είναι 883 νέες παράνομες αφίξεις από τις 12 Σεπτεμβρίου, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Σε συνδυασμό με τις περίπου 396 αφίξεις παράνομων μεταναστών που παρέμεναν, ήδη, στην Αγιά από τα τέλη Αυγούστου, αυτή τη στιγμή ο συνολικός αριθμός παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στην Κρήτη είναι 1.200 άτομα.

Ο τουρκικός «πονοκέφαλος»

Από την άλλη, η Αθήνα έχει το βλέμμα της στο Αιγαίο και τις νέες κινήσεις της τουρκικής πλευράς. Η Άγκυρα εξέδωσε νέα Navtex, ενημερώνοντας ότι το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες για δέκα ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές του αρχιπελάγους.

Η Αθήνα απάντησε άμεσα. Όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, έχει εκδοθεί Navtex στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 από τον Σταθμό Λήμνου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Όπως υπογραμμίζεται, η Ελλάδα θα συνεχίσει στη λογική της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, χωρίς να κάνει το παραμικρό βήμα πίσω. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση και όχι υποχώρηση, καταλήγουν.