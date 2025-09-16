Τον αποτροπιασμό τους για τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα με την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης για τον πλήρη έλεγχο από τις ισραηλινές δυνάμεις της Πόλης της Γάζας εξέφρασαν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (OHE). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει μέτρα για να πιέσει το Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

Καταδίκη της επίθεσης και μέτρα κατά του Ισραήλ από Κομισιόν

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα θα επιδεινώσει την ήδη απελπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πιο συγκεκριμένα όπως έγραψε σε ανάρτηση της στο X: «Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα κάνει μια ήδη απελπιστική κατάσταση ακόμη χειρότερη. Θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή και περισσότερους εκτοπισμούς».

Όπως υποστήριξε η Κάλας αύριο Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με σκοπό να πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική.

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε ο Γκουτέρες

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης. «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.