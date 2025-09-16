«Η Γάζα φλέγεται». Με αυτά τα λόγια ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ κήρυξε την έναρξη της χερσαίας επίθεσης της Πόλης της Γάζας, με τους Παλαιστίνιους να μιλούν για τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό που έχουν βιώσει στα δύο χρόνια του πολέμου.

Αξιωματούχος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι οι χερσαίες δυνάμεις κινούνται βαθύτερα στο εσωτερικό της πόλης και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να αντιμετωπιστούν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που εκτιμάται ότι παραμένουν εκεί. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του IDF, η εν λόγω στρατιωτική επιχείρηση αναμένεται να κρατήσει μήνες.

«Το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουν»

Με τα ισραηλινά στρατεύματα να εισέρχονται όλο και πιο βαθειά στην πόλη, o πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν πειράξει έστω και έναν από τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, «το Ισραήλ θα τους φτάσει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουν».

Στην αποψινή συνέντευξη Τύπου, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι συζήτησε το ζήτημα των ομήρων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Συζητήσαμε μια πιθανότητα που προέκυψε και που θεωρώ εξαιρετικά σημαντική – την ασφάλεια των ομήρων», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Όπως παραδέχθηκε εκπρόσωπος της Χαμάς, χρησιμοποιούν τους ομήρους μας ως ανθρώπινες ασπίδες, δηλαδή τους τοποθετούν σε σημεία όπου κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτό είναι φρικτό. Σόκαρε και τον πρόεδρο. Τοποθετήθηκε ξεκάθαρα γι’ αυτό», πρόσθεσε, αναφερόμενος και στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ που προειδοποίησε τη Χαμάς να μην χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ασπίδες.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου απηύθυνε τη δική του απειλή προς τη Χαμάς: «Αν πειράξουν έστω και μια τρίχα από το κεφάλι ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, μέχρι το τέλος της ζωής τους, και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουν».

Και κατέληξε: «Το λέω στους ηγέτες της Χαμάς: Καταφύγιο δεν θα έχετε πουθενά. Η προσπάθειά μας να σας βρούμε θα ενταθεί επτά φορές περισσότερο και θα σας φτάσουμε πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζετε».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 91 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και ακόμη περισσότεροι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρη τη Γάζα.

Χιλιάδες σε φυγή

Με την επίθεση, η ισραηλινή κυβέρνηση αγνόησε τις απειλές ευρωπαίων ηγετών για κυρώσεις, αλλά και τις προειδοποιήσεις ορισμένων στρατιωτικών της ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό λάθος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντάχθηκε με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» εάν χρησιμοποιήσει ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Η διεθνής ανησυχία κορυφώθηκε όταν Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να χαρακτηρίζει το εν λόγω πόρισμα «σκανδαλώδες» και «ψευδές». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μίλησε για «φρικαλεότητες» και τόνισε ότι ο πόλεμος είναι «ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτος».

Σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, ισραηλινή επίθεση έπληξε όχημα με εκτοπισμένους που προσπαθούσαν να διαφύγουν νότια. Τουλάχιστον 75 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας.

Συγκλονιστικά πλάνα δείχνουν κατοίκους να ψάχνουν απεγνωσμένα στα ερείπια δύο πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκαν, ενώ μια γυναίκα θρηνούσε την ώρα που το άψυχο σώμα ενός παιδιού τυλιγόταν σε κουβέρτα. «Από τις 3 το πρωί προσπαθούμε να απεγκλωβίσουμε τη συγγενή μας», είπε ο Αμπού Μοχάμεντ Χάμεντ.

Στήριξη από τις ΗΠΑ – Νέες κυρώσεις από την ΕΕ

Το Ισραήλ κάλεσε ξανά τους αμάχους να απομακρυνθούν. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς τα νότια με κάρα, μοτο-ριξό, φορτωμένα οχήματα ή και πεζή. «Καταστρέφουν πολυκατοικίες, τζαμιά, σχολεία και δρόμους. Σβήνουν τις μνήμες μας», έγραψε σε μήνυμα ο 70χρονος Αμπού Τάμερ.

Λίγο πριν την κλιμάκωση, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ότι αν και οι ΗΠΑ θέλουν μια διπλωματική λύση, «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το αντίθετο». Στις Βρυξέλλες, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα εγκρίνει νέες κυρώσεις κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής εμπορικών συμφωνιών.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η χώρα του πρέπει να αποκτήσει «ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία» που να αντέχει «σε διεθνείς περιορισμούς».

«Είναι σαν να φεύγεις από τον θάνατο προς τον θάνατο»

Κάτοικοι που δεν μπορούν να φύγουν είτε λόγω φτώχειας είτε επειδή δεν υπάρχει ασφαλές μέρος, παραμένουν. «Είναι σαν να δραπετεύεις από τον θάνατο προς τον θάνατο, γι’ αυτό μένουμε», λέει η Ουμ Μοχάμεντ από τη Σάμπρα.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι το 40% του πληθυσμού έχει εγκαταλείψει την πόλη. Η Χαμάς λέει ότι 350.000 έχουν μετακινηθεί σε καταυλισμούς στο κέντρο και δυτικά και άλλοι 175.000 έχουν φύγει εντελώς προς νότο.

Η Γάζα είχε ισοπεδωθεί στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2023, αλλά περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι επέστρεψαν στα ερείπια. Τώρα ωθούνται σε ασφυκτικά στρατόπεδα χωρίς τρόφιμα και φάρμακα.

Εσωτερικές πιέσεις

Ορισμένοι ισραηλινοί στρατηγοί φοβούνται ότι η επίθεση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους ή να αποδειχθεί «παγίδα θανάτου» για τα στρατεύματα. Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Εϊάλ Ζαμίρ ζήτησε από τον Νετανιάχου να εξετάσει κατάπαυση του πυρός.

Η Χαμάς είχε επιτεθεί τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 Ισραηλινούς και παίρνοντας 251 ομήρους. Η ισραηλινή αντεπίθεση έχει σκοτώσει πάνω από 64.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.