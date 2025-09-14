Ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του Eurobasket και το επιβεβαίωσαν στον τελικό. Γερμανία και Τουρκία προσέφεραν έναν εντυπωσιακό τελικό στους φίλους του αθλήματος με τους Γερμανούς να επικρατούν στο τέλος με 88-83.

Ο Γκάρι Λίνεκερ έλεγε ότι το ποδόσφαιρο είναι κατά βάση, ένα απλό παιχνίδι: 22 παίκτες κλωτσούν μία μπάλα επί 90 λεπτά και στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί. Το ίδιο φαίνεται ότι πράττουν και στο μπάσκετ ο Σρέντερ και η παρέα του.

Οι Τούρκοι τα έκαναν όλα τέλεια στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τέλος, όμως, η ατομική ποιότητα των Γερμανών μίλησε και τους χάρισε το τρόπαιο. Τεράστια εμφάνιση από τον Ίσαακ Μπόνγκα ο οποίος σταμάτησε στους 20 πόντους, εξαιρετικός ο Βάγκνερ με 18, ενώ ο Σρέντερ ήταν καθοριστικός στο φινάλε με 16 π.

Στην αντίπερα όχθη ο Σενγκούν σταμάτησε στους 28 πόντους, ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε 23 και ο Λάρκιν είχε 13π.

Τουρκία – Γερμανία 83-88

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)