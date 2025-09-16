Στην Θρονική Εορτή του Αποστόλου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου ο Πάπας Λέων 14ος θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη ενώ λίγο πριν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Ρωμαίος Ποντίφικας θα επισκεφθούν την Νίκαια της Βιθυνίας όπου συνήλθε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος.

Η ανακοίνωση έγινε στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα Ελλάδος από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που είχε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Πρόεδρο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Και το ζήτημα απασχόλησε και την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους που είχαν οι κ.κ. Βαρθολομαίος και Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο Βανς και η επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη

Όπως μάλιστα επισήμανε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης: «Ο αντιπρόεδρος Βανς είπε ότι Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη είναι τα δύο μεγάλα κέντρα του Χριστιανισμού απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Τραμπ».

Ταυτόχρονα η στάση του κ. Βανς αναφέρεται και στο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου: «Για την συνάντηση έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ο Αντιπρόεδρος Εξοχ. Κ. JD Vance ο οποίος είναι Ρωμαιοκαθολικός στο Θρήσκευμα».

Το διπλωματικό παρασκήνιο ΗΠΑ, Τουρκίας

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στην Αγκυρα ειδική αντιπροσωπεία της Αγίας Εδρας που θα έχει συναντήσεις με το υπουργείο Εξωτερικών για την προετοιμασία της επίσκεψης, καθώς ο Πάπας δεν είναι μόνο θρησκευτικός ηγέτης αλλά και αρχηγός του κράτους του Βατικανού οπότε και απαιτείται το ειδικό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η αντιπροσωπεία της Αγίας Εδρας 24ώρες αργότερα θα ταξιδέψει για την Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει επαφές με τους εκπροσώπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής κοινότητας.

«Αναβίωση» της Πενταρχίας;

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στην Νίκαια της Βιθυνίας γίνεται προσπάθεια «αναβίωσης» της λεγόμενης Πενταρχίας, η οποία αποτέλεσε το διοικητικό μοντέλο που καθιερώθηκε επί αυτοκρατορίας Ιουστινιανού και απαρτιζόταν από τις έδρες των μεγάλων Επισκοπών της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας δηλαδή της Ρώμης, της Νέας Ρώμης – – Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων. Και οι πέντε ήταν και Πατριάρχες.

Ο προσδιορισμός «Πάπας της Δύσης» αφαιρέθηκε μόλις το 2006 από τον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο.

Ηδη για το σκοπό αυτό ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης επισκέφθηκε και την Εκκλησία της Αντιόχειας και είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη κ. Ιωάννη. Ενώ έχουν γίνει συζητήσεις και με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.